Родриго Гоэс хочет играть больше. Он остался недоволен тем, что в прошедшую среду против «Ливерпуля» получил всего 8 минут на поле.

В интервью для Deportista, Родриго заявил:

«Я всегда хочу играть, я говорю тренеру, что я должен играть, а он мне говорит – имей терпение».

«Я уважаю мнение тренера, я знаю, что в «Мадриде» сильные футболисты, но я готов – когда я на поле, то я помогаю команде, поэтому я хочу быть игроком стартового состава».

«У меня хорошие отношения с Карло Анчелотти – он отличный тренер и очень помогает мне».

В этом сезоне Родриго сыграл за «Реал Мадрид» 39 матчей. Статистика свидетельствует о том, что Анчелотти отдавал предпочтение бразильцу, а не Азару и Асенсио. Родриго выходил в стартовом составе в шести из его восьми матчах в Лиге чемпионов и в 16 из 22 в Ла Лиге.

Марко Асенсио появлялся в «основе» только дважды в Лиге чемпионов и семь раз в Ла Лиге из 33 матчей. Азар в целом сыграл только в семи матчах с начала сезона.

Родриго – один из лучших бомбардиров команды, он забил 10 голов и сделал 8 ассистов. Его опережают только Карим Бензема и Винисиус.