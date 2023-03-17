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Родриго: «Я сказал тренеру, что хочу быть игроком стартового состава»

Родриго Гоэс Родриго Гоэс
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Родриго Гоэс хочет играть больше. Он остался недоволен тем, что в прошедшую среду против «Ливерпуля» получил всего 8 минут на поле.

В интервью для Deportista, Родриго заявил:

«Я всегда хочу играть, я говорю тренеру, что я должен играть, а он мне говорит – имей терпение».

«Я уважаю мнение тренера, я знаю, что в «Мадриде» сильные футболисты, но я готов – когда я на поле, то я помогаю команде, поэтому я хочу быть игроком стартового состава».

«У меня хорошие отношения с Карло Анчелотти – он отличный тренер и очень помогает мне».

В этом сезоне Родриго сыграл за «Реал Мадрид» 39 матчей. Статистика свидетельствует о том, что Анчелотти отдавал предпочтение бразильцу, а не Азару и Асенсио. Родриго выходил в стартовом составе в шести из его восьми матчах  в Лиге чемпионов и в 16 из 22 в Ла Лиге.

Марко Асенсио появлялся в «основе» только дважды в Лиге чемпионов и семь раз в Ла Лиге из 33 матчей. Азар в целом сыграл только в семи матчах с начала сезона.

Родриго – один из лучших бомбардиров команды, он забил 10 голов и сделал 8 ассистов. Его опережают только Карим Бензема и Винисиус.

2 комментария

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xDe xDe
Честно говоря, не понимаю, как вообще можно выпускать Асенсио при живом Родриго. Ну а на левом фланге Винисиус - что бы про него ни говорили и как бы ни критиковали (чаще - просто хейтили), пользы от Вини очень много и он справедливо занимает место в основе. Особенно когда не психует. В некотором смысле Родриго не повезло, что Вини трёхжильный и не травмируется - емнип, бразилец ещё ни разу не пропускал матчи конкретно из-за просадок по физике, а травма за всё время в Мадриде была только одна.
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Андрей Хенто
Родриго не хватает стабильности, да и свой лучший футбол он показывает на левом фланге или на позиции под нападающим. Но я верю, что однажды Родриго станет большим игроком.
+4
0
+4
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