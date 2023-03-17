7 комментариев

И снова здравствуйте! «Реал Мадрид» встретится с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу», а вторая в Лондоне.

Если кто-то вдруг забыл, то напомним, что в прошлом сезоне «Мадрид» одолел на тот момент команду Томаса Тухеля именно в четвертьфинале ЛЧ. Первый матч закончился победой «сливочных» в гостях (1:3), тогда отличились Кай Хаверц и Карим Бензема – француз сделал хет-трик. А ответная игра потрепала нервы болельщикам: 2:3 на «Бернабеу» и спасение от Родриго и Карима.

В общей сложности команды встречались 9 раз, забили друг другу по 14 мячей, но по победам пока перевес на стороне «Челси»: 4 против 3. Помимо прошлого сезона, многие помнят полуфинал в 2021 году, когда первая игра завершилась ничьей (1:1), а в ответной «Челси» оказался сильнее (2:0) и вышел в финал, где одолел «Сити».

Как сложится противостояние «Мадрида» и «Челси» на этот раз?