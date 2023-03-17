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Повторим? «Реал Мадрид» против «Челси» в четвертьфинале ЛЧ - смотрим статистику встреч команд

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И снова здравствуйте! «Реал Мадрид» встретится с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу», а вторая в Лондоне.

Если кто-то вдруг забыл, то напомним, что в прошлом сезоне «Мадрид» одолел на тот момент команду Томаса Тухеля именно в четвертьфинале ЛЧ. Первый матч закончился победой «сливочных» в гостях (1:3), тогда отличились Кай Хаверц и Карим Бензема – француз сделал хет-трик. А ответная игра потрепала нервы болельщикам: 2:3 на «Бернабеу» и спасение от Родриго и Карима.

В общей сложности команды встречались 9 раз, забили друг другу по 14 мячей, но по победам пока перевес на стороне «Челси»: 4 против 3. Помимо прошлого сезона, многие помнят полуфинал в 2021 году, когда первая игра завершилась ничьей (1:1), а в ответной «Челси» оказался сильнее (2:0) и вышел в финал, где одолел «Сити».

Как сложится противостояние «Мадрида» и «Челси» на этот раз?

7 комментариев

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Арматурмалай
Ответ Андрей Хенто
Снова Мадрид выбрал себе «легкую» сетку, но на самом деле это лучше, чем попасть на условную Бенфику, которой нечего терять. Если Мадрид снова сможет выиграть Лигу Чемпионов с такой чемпионской сеткой, уже точно можно смело сменять название турнира на Кубок Мадрида)
А сейчас так нельзя сказать ?

Если Реал снова выиграет, то можно в принципе вообще закрывать ЛЧ.
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Бухгалтер2021
ясно Реал снова выиграет лч
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Konstantin Svischov
Ждём полуфинал Челси Бавария
+2
-3
-1
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3fz64j5nvq
Ждём матч Реал - бавария в 1/2
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-1
+5
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Андрей Хенто
Снова Мадрид выбрал себе «легкую» сетку, но на самом деле это лучше, чем попасть на условную Бенфику, которой нечего терять. Если Мадрид снова сможет выиграть Лигу Чемпионов с такой чемпионской сеткой, уже точно можно смело сменять название турнира на Кубок Мадрида)
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-3
+10
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MADRiD_00
Учитывая нынешнюю ситуацию аристократов, Реал имеет неплохие шансы пройти дальше. Но ответная игра в гостях не в пользу Мадрида.
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-1
+4
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VuNePonimaete
Надоели уже британцы, но учитывая, что мог достаться Сити или Бавария, то вариант неплохой. Ждемс😏
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