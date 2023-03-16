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«Ты не игрок мирового класса. Мы не будем платить тебе столько». В 2014-м гендиректор «Баварии» предпочел Кроосу другого немца – как у них дела сейчас?

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В сезоне-2013/14 у Тони Крооса заканчивался контракт с «Баварией». Кроос заявлял, что всегда хотел играть играть в «Реале», но вместе с агентом провел переговоры о продлении контракта с мюнхенцами.

Генеральный директор «Баварии» Румменигге сказал Кроосу: «Мы не будем платить тебе больше 10 миллионов евро в год. Ты не игрок мирового класса».

Rummenigge vor Kroos-Abgang zu Real: „Du bist kein Weltklasse-Spieler“ | Transfermarkt

Кроос уехал в «Мадрид», где уже давно стал легендой клуба, а недавний рубеж в 400 матчей стал отличным дополнением к полке трофеев.

• 401 матч

• 27 голов

• 87 ассистов

• Ла Лига 🏆🏆🏆

• Лига Чемпионов 🏆🏆🏆🏆

• Клубный ЧМ 🏆🏆🏆

• Суперкубок УЕФА 🏆🏆🏆🏆

• Суперкубок Испании 🏆🏆🏆

Интересно, что «Бавария» предпочла Кроосу «золотого мальчика» Марио Гетце, и платила ему даже больше. Вскоре Марио оказался не нужен «Баварии», и вернулся «Дортмунд», а потом подписывался с ПСВ и «Антрайхтом».

После ухода Крооса «Бавария» лишь раз выигрывала Лигу чемпионов, и только дважды доходила до полуфинала.

2 комментария

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ZA.RMA
Кроос выше игроков мирового класса…
+8
0
+8
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Андрей Хенто
Спасибо Баварии за такого шикарного игрока, который стал уже легендой Мадрида и вписал свое имя в историю клуба золотыми буквами. Вчера Тони показал великолепную игру, а его передачи- как отдельный вид искусства.
+11
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