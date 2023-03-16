В сезоне-2013/14 у Тони Крооса заканчивался контракт с «Баварией». Кроос заявлял, что всегда хотел играть играть в «Реале», но вместе с агентом провел переговоры о продлении контракта с мюнхенцами.

Генеральный директор «Баварии» Румменигге сказал Кроосу: «Мы не будем платить тебе больше 10 миллионов евро в год. Ты не игрок мирового класса».

Кроос уехал в «Мадрид», где уже давно стал легендой клуба, а недавний рубеж в 400 матчей стал отличным дополнением к полке трофеев.

• 401 матч

• 27 голов

• 87 ассистов

• Ла Лига 🏆🏆🏆

• Лига Чемпионов 🏆🏆🏆🏆

• Клубный ЧМ 🏆🏆🏆

• Суперкубок УЕФА 🏆🏆🏆🏆

• Суперкубок Испании 🏆🏆🏆

Интересно, что «Бавария» предпочла Кроосу «золотого мальчика» Марио Гетце, и платила ему даже больше. Вскоре Марио оказался не нужен «Баварии», и вернулся «Дортмунд», а потом подписывался с ПСВ и «Антрайхтом».

После ухода Крооса «Бавария» лишь раз выигрывала Лигу чемпионов, и только дважды доходила до полуфинала.