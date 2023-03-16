Король 👑

В ответном матче Лиги чемпионов «Реал» встретился с «Ливерпулем» на «Сантьяго Бернабеу». Первая игра завершилась со счетом 5:2 в пользу мадридцев.

У команды Клоппа и так почти не было шансов, но Бензема окончательно похоронил надежды соперников.

«Лос Бланкос» разыгрывали мяч недалеко от штрафной «красных», забрасывая на Бензема, которого все время блокировали защитники. Но на 78-й минуте Карим сделал передачу на Винисиуса, тот попытался пробить, упал, но все же успел отправить мяч франузу. Он, не раздумывая, пробил по воротам.

Почти сразу после гола Бензема заменили на Родриго. Нападающий явно получил травму, даже праздновал он через боль, однако пока непонятно, насколько это серьезно.

Что любопытно, теперь Бензема стал самым страшным кошмаром «Ливерпуля». Он забил мерсисайдцам больше голов в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов, чем любой другой игрок в истории турнира (7).