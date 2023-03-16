Говорит Мадрид
Блог

Бензема окончательно похоронил надежды «Ливерпуля», забив гол в ответном матче ЛЧ. Стал самым страшным кошмаром мерсисайдцев

Клубы Клубы
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Карим Бензема Карим Бензема
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Король 👑

В ответном матче Лиги чемпионов «Реал» встретился с «Ливерпулем» на «Сантьяго Бернабеу». Первая игра завершилась со счетом 5:2 в пользу мадридцев.

У команды Клоппа и так почти не было шансов, но Бензема окончательно похоронил надежды соперников.

«Лос Бланкос» разыгрывали мяч недалеко от штрафной «красных», забрасывая на Бензема, которого все время блокировали защитники. Но на 78-й минуте Карим сделал передачу на Винисиуса, тот попытался пробить, упал, но все же успел отправить мяч франузу. Он, не раздумывая, пробил по воротам.

Почти сразу после гола Бензема заменили на Родриго. Нападающий явно получил травму, даже праздновал он через боль, однако пока непонятно, насколько это серьезно. 

Что любопытно, теперь Бензема стал самым страшным кошмаром «Ливерпуля». Он забил мерсисайдцам больше голов в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов, чем любой другой игрок в истории турнира (7).

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ -Real-ist-
Как же хорош Вини,когда не передерживает мяч и не апеллирует в арбитру
очень надеюсь, что ему хватит здравого смысла не превратиться во второго Неймара
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ramzan usumov
Hala madrid
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Amelina_ Landau
Такой заголовок ппц. )) Бензема провёл плохой матч - дикие отскоки, потери мяча, промахи, глупые смещения... "Похоронил" - вы за 10 минут ожидали 3 года Ливерпуля ? ))
Этот гол ничего не решил, да и если бы и там промахнулся, то следовало отдать ЗМ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-Real-ist-
Как же хорош Вини,когда не передерживает мяч и не апеллирует в арбитру
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Стоит выделить и Винисиуса, который до конца доиграл момент и позволил Кариму забить очередной мяч в ворота Ливерпуля. Рад за капитана, не шла у него сегодня игра, но все-таки смог забить свой гол и принести победу Мадриду.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камолдин Абу Абдуллох
Теперь следующий Барсу тоже надо будет также отомстить!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий