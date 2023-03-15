Говорит Мадрид
Блог

У «Ливерпуля» нет шансов. «Мадрид» лишь раз вылетел из ЛЧ после победы в первом выездном матче

Реал Мадрид Реал Мадрид
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Можно готовиться к четвертьфиналу?

Аналитическая компания Opta представила статистику, которая показывает, что у сегодняшнего соперника «Мадрида» по плей-офф Лиги чемпионов − «Ливерпуля» − практически нет шансов пройти дальше. И дело не только в том, что они проиграли домашний матч со счетом 2:5.

Статистика говорит, что в 26 из 27 предыдущих случаях, если «Мадрид» выигрывал первый матч плей-офф ЛЧ на выезде, то проходил дальше.

Единственный раз, когда случилась осечка − поражение от «Аякса» в сезоне-2018/2019. Тогда в первом матче в Амстердаме «сливочные» победили со счетом 2:1, однако на «Бернабеу» проиграли 4:1 и вылетели на ранней стадии.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
& Co1366
Тогда был Аякс шикардос & магнифико. Такого больше не повторится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий