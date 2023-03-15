Можно готовиться к четвертьфиналу?

Аналитическая компания Opta представила статистику, которая показывает, что у сегодняшнего соперника «Мадрида» по плей-офф Лиги чемпионов − «Ливерпуля» − практически нет шансов пройти дальше. И дело не только в том, что они проиграли домашний матч со счетом 2:5.

Статистика говорит, что в 26 из 27 предыдущих случаях, если «Мадрид» выигрывал первый матч плей-офф ЛЧ на выезде, то проходил дальше.

Единственный раз, когда случилась осечка − поражение от «Аякса» в сезоне-2018/2019. Тогда в первом матче в Амстердаме «сливочные» победили со счетом 2:1, однако на «Бернабеу» проиграли 4:1 и вылетели на ранней стадии.