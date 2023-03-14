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«Реал» предлагает защитника «Кастилии» и 25 млн евро за вундеркинда «Сельты»

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Согласно многочисленным сообщениям, мадридский «Реал» планирует летний переход вундеркинда «Сельты» Габри Вейги.

«Лос-Бланкос» заинтересованы в переходе 20-летнего футболиста на «Бернабеу» на фоне неопределенности будущего Дани Себальоса — контракт полузащитника истекает в конце этого сезона.

Однако клуб не желает выполнять оговорку Вейги о выкупе в размере 40 миллионов евро. Вместо этого они будут готовы заплатить около 25 миллионов евро и включить в сделку игрока «Кастилии», назвав в качестве возможного варианта Рафу Марина.

В этом сезоне Вейга забил восемь голов и сделал три результативные передачи в 24 матчах за галисийский клуб.

 

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