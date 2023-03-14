Говорит Мадрид
Блог

Бензема рассказал историю про Роналду, после которой любой хейтер захочет пожать португальцу руку

Карим Бензема Карим Бензема
Клубы Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

До мурашек.

Карим Бензема – верующий мусульманин и всегда соблюдает священный пост. «Рамадан — часть моей жизни, это обязательно для моей религии. Для меня это очень важно, и я чувствую себя хорошо, когда голодаю. Я благодарен за то, что у меня хорошее здоровье».

Француз рассказал, как в 2018 году перед финалом ЛЧ с «Ливерпулем» подумывал не поститься, но все изменил один поступок Криштиану.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Красивая история и что самое главное, именно Карим открыл счет в этом матче и в конечном итоге Мадрид одержал важную победу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий