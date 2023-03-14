До мурашек.

Карим Бензема – верующий мусульманин и всегда соблюдает священный пост. «Рамадан — часть моей жизни, это обязательно для моей религии. Для меня это очень важно, и я чувствую себя хорошо, когда голодаю. Я благодарен за то, что у меня хорошее здоровье».

Француз рассказал, как в 2018 году перед финалом ЛЧ с «Ливерпулем» подумывал не поститься, но все изменил один поступок Криштиану.