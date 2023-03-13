Похоже, что Перес нашел деньги на Беллингема. Верховный суд Испании вернет клубу огромную сумму
Хотя можно привести много качественных бразильцев.
Испанский журналист Рамон Альварес де Мон поделился радостной для болельщиков «Мадрида» новостью: адвокаты «сливочных» выиграли дело против налоговой службы Испании, которое рассматривалось в Верховном суде.
Ранее суд более низшей инстанции наложил штраф на «Мадрид» в размере 90 млн евро. Это деньги, а именно НДС, которые клуб якобы должен был заплатить в казну за комиссионные выплаты агентам. Адвокаты смогли доказать, что эти деньги налогом не облагаются, а значит их следует вернуть назад.
90 млн евро − это примерная сумма трансфера Джуда Беллингема, которого активно отправляют в Испанию. Вполне вероятно, что Перес потратит сумму на другого игрока или даже игроков.
А кого бы вы хотели видеть в клубе, если бы у вас был такой бюджет? Пишите в комментариях.
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