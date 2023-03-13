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Похоже, что Перес нашел деньги на Беллингема. Верховный суд Испании вернет клубу огромную сумму

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Хотя можно привести много качественных бразильцев.

Испанский журналист Рамон Альварес де Мон поделился радостной для болельщиков «Мадрида» новостью: адвокаты «сливочных» выиграли дело против налоговой службы Испании, которое рассматривалось в Верховном суде.

Ранее суд более низшей инстанции наложил штраф на «Мадрид» в размере 90 млн евро. Это деньги, а именно НДС, которые клуб якобы должен был заплатить в казну за комиссионные выплаты агентам. Адвокаты смогли доказать, что эти деньги налогом не облагаются, а значит их следует вернуть назад.

90 млн евро − это примерная сумма трансфера Джуда Беллингема, которого активно отправляют в Испанию. Вполне вероятно, что Перес потратит сумму на другого игрока или даже игроков.

А кого бы вы хотели видеть в клубе, если бы у вас был такой бюджет? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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max mystique
Дед Фло конечно мега батя, надеюсь расчехлит летом кашель, нужно качественное усиление
+6
0
+6
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