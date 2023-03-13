В новом документальном сериале Apple TV «Реал Мадрид»: до конца» раскрыты подробности невероятного пути в команды Карло Анчелотти в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

В одном из эпизодов Лука Модрич признается, что он пообещал Дани Карвахалю эпический камбэк в ответном матче с «ПСЖ» - в первой игре «сливочные» потерпели поражение с минимальным счетом.

«Было много критики в наш адрес, мы понимали, что нужны изменения. Но несмотря на то, что мы играли не очень хорошо, и соперник был лучше, когда мы покинули поле, то я сказал Карвахалю то, что в итоге и получилось – мы порвем их в ответном матче», - вспоминает Лука.

В первом матче на «Парк де Пренс» «Реал» потерпел поражение со счетом 1:0. В ответном матче они проигрывали 1:0 (общий счет 2:0) до перерыва, во втором тайме «сливочным» нужно было совершить невозможное: Карим Бензема вывел «Реал» в четвертьфинал, сделав хет-трик.