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Что Лука Модрич сказал Дани Карвахалю? Раскрываем подробности камбэка «Реала» в матче с «ПСЖ» в ЛЧ

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Лука Модрич Лука Модрич
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В новом документальном сериале Apple TV «Реал Мадрид»: до конца» раскрыты подробности невероятного пути в команды Карло Анчелотти в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

В одном из эпизодов Лука Модрич признается, что он пообещал Дани Карвахалю эпический камбэк в ответном матче с «ПСЖ» - в первой игре «сливочные» потерпели поражение с минимальным счетом.

 «Было много критики в наш адрес, мы понимали, что нужны изменения. Но несмотря на то, что мы играли не очень хорошо, и соперник был лучше, когда мы покинули поле, то я сказал Карвахалю то, что в итоге и получилось – мы порвем их в ответном матче», - вспоминает Лука.

В первом матче на «Парк де Пренс» «Реал» потерпел поражение со счетом 1:0. В ответном матче они проигрывали 1:0 (общий счет 2:0) до перерыва, во втором тайме «сливочным» нужно было совершить невозможное: Карим Бензема вывел «Реал» в четвертьфинал, сделав хет-трик.

5 комментариев

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30-71
отличный сериал,посмотрел все 3 серии на одном дыхании, Эппл молодцы
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ARIGAMI ARIGAMI
Офигеть, уже год прошёл
+1
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BananaMantana
есть у кого ссылка с сабами?
0
0
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Bolvan
Ответ Тиджани Бабангида
Такие матчи запоминаются надолго.
На века
+8
0
+8
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Тиджани Бабангида
Такие матчи запоминаются надолго.
+9
0
+9
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