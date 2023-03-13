💰 Стало известно, сколько «Реал» готов выложить за Беллингема. Трансфер может стать рекордным
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«Реал Мадрид» готов предложить 140 миллионов евро за Джуда Беллингема, сообщает Ману Сайнс из Diario AS.
Эта сумма включает в себя первоначальную плату в размере 100 миллионов евро, а также 40 миллионов в виде бонусов.
Сливочные вынуждены конкурировать с «Ливерпулем» в гонке за англичанина.
Сообщается, что руководители «Реала» отправили своих представителей в Германию, чтобы поговорить с Беллингемом лицом к лицу. Они хотят попытаться убедить его присоединиться к клубу этим летом.
19-летний полузащитник забил 16 голов в 33 матчах за дортмундскую «Боруссию» в этом сезоне.
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