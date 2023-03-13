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💰 Стало известно, сколько «Реал» готов выложить за Беллингема. Трансфер может стать рекордным

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«Реал Мадрид» готов предложить 140 миллионов евро за Джуда Беллингема, сообщает Ману Сайнс из Diario AS.

Эта сумма включает в себя первоначальную плату в размере 100 миллионов евро, а также 40 миллионов в виде бонусов.

Jude Bellingham tells Borussia Dortmund teammates he wants to play for Real Madrid - Football España

Сливочные вынуждены конкурировать с «Ливерпулем» в гонке за англичанина.

Сообщается, что руководители «Реала» отправили своих представителей в Германию, чтобы поговорить с Беллингемом лицом к лицу. Они хотят попытаться убедить его присоединиться к клубу этим летом.

19-летний полузащитник забил 16 голов в 33 матчах за дортмундскую «Боруссию» в этом сезоне.

1 комментарий

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SAKE01
Покупка Джуда вряд-ли спасёт Реала, если нет команде забивного форварда, и сейчас команде хватает созидателей но нет завершателья атак.
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