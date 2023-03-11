Портал Footy Headlines опубликовал дизайн выездной формы «Мадрида» на сезон 2023/24. Базовым цветом будет темно-синий, а лого спонсоров – желтыми. Кроме того, можно отметить S-образные узоры спереди и сзади футболки.

Большинство болельщиков в Twitter не оценили дизайн из-за S-образных узоров.

💬3t3rnalZ: «Что за макароны на втором комплекте, бро?».

💬rmcf_ash: «Цвета на второй форме красивые, но вот эти S-образные узоры – фигня».

💬SenorWazz: «Наша выездная форма после 2018 года уже не та».

💬filan1902: «От этих закорючек на футболке нужно избавиться».

💬Asensii20: «Выездная форма выглядит как переработанная».

💬GalacticosEra: «Я отказываюсь принимать тот факт, что это окончательный вариант формы».

Следует отметить, что это не официальная презентация, хотя утечки Footy Headline обычно достоверны. Но поскольку это всего лишь цифровая концепция дизайна, в реальной жизни комплекты могут выглядеть немного иначе, хотя S-образный узор, видимо, останется…