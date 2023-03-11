Согласно свежему отчету Marca, мадридский «Реал» остается все более равнодушным к слухам и комментариям о Килиане Мбаппе.

Талант француза нельзя отрицать, но в ближайшее время клуб не будет пытаться заполучить его на «Бернабеу».

Сообщается, что «лос-бланкос» не хотят ставить под угрозу развитие команды в сезоне 23/24.

Наша атакующая линия находится в надежных «руках» (точнее, ногах) Вини и Родриго. Оборона нуждается в усилении в первую очередь.