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«Реал» не будет пытаться заполучить Мбаппе «в ближайшее время» по одной причине

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Согласно свежему отчету Marca, мадридский «Реал» остается все более равнодушным к слухам и комментариям о Килиане Мбаппе.

Талант француза нельзя отрицать, но в ближайшее время клуб не будет пытаться заполучить его на «Бернабеу».

Сообщается, что «лос-бланкос» не хотят ставить под угрозу развитие команды в сезоне 23/24.

Наша атакующая линия находится в надежных «руках» (точнее, ногах) Вини и Родриго. Оборона нуждается в усилении в первую очередь.

 

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