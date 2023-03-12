У мадридского «Реала» проблема с голами. С момента последнего точного удара команды Карло Анчелотти прошло 185 минут – удар головой Альваро Родригеса принес очко в дерби против «Атлетико». Также за это время «сливочные» потерпели поражение в первом матче полуфинала Кубка Короля от «Барселоны» и сыграли безголевую ничью с «Бетисом» в Ла Лиге.

Карим Бензема подвергся критике за свою роль в этой голевой засухе. В прошлом сезоне нападающий «Мадрида» забил лучшие в карьере 44 гола за 46 игр во всех соревнованиях и привел свою команду к трофейному дублю в Ла Лиге и Лиге Чемпионов. В этой кампании француз забил 18 раз в 27 матчах, но он не был тем опасным нападающим, как в прошлом сезоне, и регулярно отсутствовал из-за травм. Бензема почти месяц не забивал в Ла Лиге: 15 февраля он оформил дубль с пенальти в матче против «Эльче» (4-0). Кроме того, его последний гол с игры в лиге был забит 22 января в матче против «Атлетика», хотя в прошлом месяце Карим забил с игры дважды в победном матче Лиги Чемпионов против «Ливерпуля» (5-2). Так ли плох 35-летний футболист, как кажется? Есть ли другие факторы в его игре? Издание The Athletic решило обратиться к статистике, чтобы во всем разобраться.

Скорее всего, Бензема больше не переживет сезон, подобный предыдущему. Забив решающие голы в ворота «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги Чемпионов, нападающий покорил всех, завоевав свой пятый титул чемпиона Европы и получив Золотой Мяч в октябре. Эти трофеи стали доказательством того, что сезон 2021/22 стал лучшим в карьере Бензема – это отразилось в том, насколько он превзошел свои ожидаемые показатели по голам без пенальти. По данным Opta, его 33 гола, не считая пенальти, были забиты с показателем non-penalty xG 21,6.

Травмы практически не сказались на игре Бензема в прошлом сезоне, хотя в этом сезоне он пропустил гораздо больше игр, чем в прошлом. По данным сайта Transfermarkt, в прошлом сезоне француз отсутствовал из-за травм в 11 матчах, получив четыре повреждения. В этом сезоне он уже пропустил 12 матчей из-за травм и находится под вопросом на следующую игру против «Эспаньола» в субботу из-за проблем с лодыжкой (пропустил матч) – хотя это не серьезная травма, и Карим может сыграть против «Ливерпуля» в ответном матче Лиги Чемпионов в следующую среду.

Анчелотти и его тренерский штаб заметили резкое изменение в уровне подготовки Бензема по сравнению с первым сезоном итальянца в «Мадриде», когда он вновь возглавил команду в 2021 году. Но травмы начали сказываться на Бензема с тех пор, как ему исполнилось 35 лет в декабре, а Чемпионат Мира в Катаре он пропустил из-за подозрения на проблему с бедром.

Хавьер Аталайя, тренер Бензема по физической подготовке уже на протяжении восьми лет, называет нападающего «быком» и говорит The Athletic, что ему приходится тяжело физически, «потому что в этом сезоне гораздо больше игр». В текущей кампании «Реал Мадрид» помимо своих обычных соревнований участвовал в Клубном Чемпионате Мира и Суперкубке Европы.

Несмотря на травмы, окружающие считают, что Бензема находится на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Нападающий по-прежнему регулярно выходит на перспективные голевые позиции, как показано на графике ниже. Его средний показатель в 4,4 удара за игру в Ла Лиге является самым высоким с сезона 2015/16, а его показатель non-penalty xG в 0,58 за игру в Испании является самым высоким с начала сбора данных xG.

Многие из его общих статистических показателей похожи, если не совпадают, с показателями прошлого сезона. По данным Opta, в этом сезоне Карим совершает примерно одинаковое количество касаний в штрафной соперника за игру: 7,2 в этом сезоне против 7,4 в прошлом. Роль Бензема в плане создания моментов также не изменилась: его ожидаемые ассисты за игру остались прежними (0,2), в то время как на самом деле Карим создает больше шансов за игру (2 в этом сезоне по сравнению с 1,8 в прошлом). Как показано на графике ниже, он больше участвует в построении атак «Мадрида», и даже больше его касаний приходится на левую половину поля.

Но Бензема, несомненно, переживает спад, когда речь заходит о его эффективности перед воротами. Его коэффициент реализации ударов значительно снизился. По данным Opta, в этом сезоне он забил 16,5% из 109 ударов, в то время как в прошлом сезоне он реализовал 24,2% из 182 ударов. В предыдущих сезонах количество забитых мячей Бензема постоянно превышало его показатель xG, но в розыгрыше 2022/23 это не так. Это говорит о том, что он по-прежнему оказывается на выгодных позициях, но не может реализовать свои шансы с такой же поразительной точностью. Это показано на графике ниже, где голы Бензема (синяя линия) противопоставлены его ожидаемым голам (красная линия).

Важной особенностью потрясающей кампании «Мадрида» в прошлом сезоне была четкая игра Бензема и Винисиуса: в прошлом сезоне вместе они сгенерировали 18 голов во всех соревнованиях. Тренд продолжается и в этом сезоне: на данный момент они уже забили семь голов, но бразильский вингер играет на французского нападающего гораздо реже: 2,8 его пасов в атакующую треть за игру в Ла Лиге по сравнению с 4,9 в прошлом сезоне.

Когда Винисиус находит в штрафной своего нападающего, Бензема не реализует эти шансы. В текущем сезоне бразилец еще не отдал ни одной результативной передачи на Бензема в Ла Лиге при коэффициенте ожидаемых передач 1,8, а в прошлом сезоне он организовал пять голов француза во внутреннем чемпионате при коэффициенте xA 3,1.

Бензема, кажется, делает все правильно как на поле, так и вне его. Аталайя говорит, что нападающий делает с ним два раза в неделю «экстремальные упражнения», которые длятся час и эквивалентны пяти часам «обычных тренировок», за исключением тех случаев, когда «Мадрид» играет в середине недели. Он считает, что Бензема регулирует свое игровое время вместе с Анчелотти, который не рискует, когда речь идет о времени восстановления травмированных игроков.

«Он очень независимый человек», – сказал источник из окружения Бензема, который попросил сохранить анонимность, чтобы защитить отношения.

«Вот почему он много работает за пределами Вальдебебас (тренировочной базы «Мадрида») при поддержке тренера или физиотерапевта, которому он доверяет».

Француз занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Мадрида» за всю историю (341 гол), уступая Криштиану Роналду (450). Он остается ключевым игроком для тренерского штаба Анчелотти, который отмечает, что Бензема дважды забил и ассистировал в матче Лиги Чемпионов против «Ливерпуля» – пожалуй, выдающееся выступление нападающего.

Бензема полностью сосредоточен на Лиге Чемпионов и «Мадриде», а близкие к нему источники подчеркивают, что он не разговаривал ни с каким другим клубом о своем будущем, несмотря на то, что его контракт истекает этим летом. Он будет стремиться доказать, что сомневающиеся ошибаются, когда «Реал Мадрид» примет «Ливерпуль» на «Сантьяго Бернабеу» на следующей неделе, желательно, забив гол.

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