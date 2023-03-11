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🎥«Если я не умру сегодня, значит я бессмертный». Реакция Карло Анчелотти на камбэк «Реала» в четвертьфинале ЛЧ против «Челси»

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Настоящий мадридист никогда не забудет путь своей команды к победе в Лиге чемпионов в сезоне 2021/22.

Amazon выпустил документальный фильм, посвященный невероятному сезону «Реала». В одном из эпизодов мы видим команду после камбэка в четвертьфинале ЛЧ с «Челси», оператору даже удалось захватить реакцию вечно спокойного Карло Анчелотти – главный тренер оставил все эмоции на поле и не мог найти слов после победы.

«Без сил, невероятно. Если я не умру сегодня, значит я бессмертный. Но какая атмосфера! Спасибо всем!», – сказал Карло Анчелотти сразу после игры.

Действительно, это был невероятный матч: Родриго на 80-й минуте и Карим Бензема на 96-й вывели «Реал Мадрид» в полуфинал турнира.

3 комментария

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Evgeny20
Поправка: не от Amazon, а от Apple TV+. Документалка свежая: 10 марта 23 года. Ссылка на официальный источник: https://www.apple.com/tv-pr/originals/real-madrid-until-the-end/
Кто хочет запиратить, загуглите.
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Senator_rz
Легендарный тренер.
Живая легенда.
Хотелось бы как-то увековечить Карлетто еще при жизни.
И сделать это должны и Мадрид и Милан.
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Игорь Новиков
Этот путь Реала достоин и художественного фильма.
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