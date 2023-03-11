Настоящий мадридист никогда не забудет путь своей команды к победе в Лиге чемпионов в сезоне 2021/22.

Amazon выпустил документальный фильм, посвященный невероятному сезону «Реала». В одном из эпизодов мы видим команду после камбэка в четвертьфинале ЛЧ с «Челси», оператору даже удалось захватить реакцию вечно спокойного Карло Анчелотти – главный тренер оставил все эмоции на поле и не мог найти слов после победы.

«Без сил, невероятно. Если я не умру сегодня, значит я бессмертный. Но какая атмосфера! Спасибо всем!», – сказал Карло Анчелотти сразу после игры.

Действительно, это был невероятный матч: Родриго на 80-й минуте и Карим Бензема на 96-й вывели «Реал Мадрид» в полуфинал турнира.