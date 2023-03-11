На это была причина.

Винисиус получил предупреждение в самом начале игры с «Эспаньолом», и это решение определенно можно назвать спорным, поскольку контратака, которую он остановил, происходила далеко от ворот «Реала».

В такой ситуации бразилец мог бы разойтись, поспорить, заработать еще одну желтую карточку и получить дисквалификацию на предстоящую игру с «Барселоной». Однако этого не произошло, и многие фанаты похвалили Вини за сдержанность, которую он продемонстрировал.

💬 «Это была незаслуженная желтая, Вини был чертовски спокоен в этой игре».

💬 «Сегодня Вини кажется довольно спокойным. Что происходило в раздевалке?»

💬 «Вини не жалуется, потому что он не может рисковать, получить вторую желтую и пропустить класико, лол. Вероятно, персонал предупредил его об этом».

Любопытно, что Тони Кроосу пришлось успокаивать бразильца в этот момент, и некоторые болельщики это тоже отметили.

💬 «Тони Кроос сказал Винисиусу успокоиться, настоящий лидер».

💬 «Мне нравится такое поведение Крооса. Как бы Вини ни был прав, лучший способ доказать свою точку зрения — это хорошо играть, и он определенно может заставить людей заткнуться, играя в свой футбол».

💬 «Кроос успокаивает Винисиуса и просит его сосредоточиться на игре, а не на спорах с арбитром. Его лидерство и опыт очень помогут Вини не терять голову в матчах, где он находится под давлением в течение 90 минут».

Такое хладнокровие обязательно поможет Вини в его карьере. Вингер неоднократно получал предупреждения за свои возмущения и перепалки с судейским составом.