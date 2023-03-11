Еще один повод для расстройства.

В матче с «Эспаньолом» Винисиус Жуниор получил свою 8-ю желтую карточку в лиге в этом сезоне и 12-ю во всех соревнованиях. После матча вингер прокомментировал судейство.

«Я не хочу, чтобы судьи защищали меня, но я хочу, чтобы они поступали правильно. Это всегда происходит с «Реалом» и со мной. Я не могу быть игроком, на котором больше всего фолят, и тем, кто получает больше всего желтых карточек». — сказал Винисиус.

«Они наказывают меня после самого первого фола, который я совершаю. Я старался сохранять хладнокровие, чтобы я мог помочь моим друзьям. Когда на других фолят, то судьи не дают желтую. Когда я фолю первый, я получаю желтую. Когда [соперники] уже сделали 15 фолов, дают карточку на только 89 минуте».

Вини получил желтую карточку после очень легкого нарушения в игре против «Эспаньола». Только Алекс Баэна из «Вильярреала» получил больше желтых карточек (9), чем Винисиус в Ла Лиге в этом сезоне.