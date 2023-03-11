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🤔 Без Рюдигера, но зато с Родриго. «Реал» назвал стартовый состав на матч с «Эспаньолом»

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Репетиция перед игрой с «Ливерпулем».

Карло Анчелотти выбрал стартовый состав «Реала» на домашний матч против «Эспаньола».

Капитанскую повязку королевского клуба будет носить Начо.

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Стартовый состав «Реала»: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Начо, Камавинга; Модрич, Тчуамени, Кроос; Вальверде, Родриго, Винисиус.

Запас: Лунин, Лопес, Вальехо, Рюдигер, Васкес, Себальос, Мариано, Азар, Асенсио, Альваро.

Игра состоится в рамках 25-го тура Ла Лиги. Матч стартует в 16:00 (МСК).

3 комментария

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Искандер Нагимов
Да выпустил бы в старте Альваро
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koga84
Ответ дамьен
В принципе предсказуемо, но мог бы дать отдохнуть лидерам
Как минимум Винисиусу!!!
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дамьен
В принципе предсказуемо, но мог бы дать отдохнуть лидерам
0
0
0
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