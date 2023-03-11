Для почти всех бразильцев мадридского «Реала» финал ЛЧ-2022 был первым в жизни. Очевидно, многие волновались.

«Мы испытываем давление даже в матчах Ла Лиги. Представьте, что происходит в финале Лиге чемпионов», – рассказывает опытный Марсело, у которого за спиной 5 финалов.

Для Винисиуса, Родриго и Милитао финал 2022 года стал первым, и недавно Вини рассказал, что вместе с другими бразильцами очень нервничал перед игрой. Успокоиться помог опытный партнер.

«Перед финалом мы в разгвоваривали с Кроосом, и он сказал: «Нет, это такая же обычная игра, как и остальные».

Может, именно благодаря такому настрою Винисиусу удалось забить?