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Бразильцы «Реала» очень нервничали перед финалом ЛЧ-2022. Винисиус рассказал, как им помог опытный партнер

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Для почти всех бразильцев мадридского «Реала» финал ЛЧ-2022 был первым в жизни. Очевидно, многие волновались.

«Мы испытываем давление даже в матчах Ла Лиги. Представьте, что происходит в финале Лиге чемпионов», – рассказывает опытный Марсело, у которого за спиной 5 финалов.

Для Винисиуса, Родриго и Милитао финал 2022 года стал первым, и недавно Вини рассказал, что вместе с другими бразильцами очень нервничал перед игрой. Успокоиться помог опытный партнер.

«Перед финалом мы в разгвоваривали с Кроосом, и он сказал: «Нет, это такая же обычная игра, как и остальные».

Может, именно благодаря такому настрою Винисиусу удалось забить?

3 комментария

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Maggio 13
Ответ Pavlo Pedko
Благодаря пофигизму Крооса.
Конечно, уже столько побед в ЛЧ у него, что пофиг: одной меньше, одной больше))
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Pavlo Pedko
Благодаря пофигизму Крооса.
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sinnastroenieshlyxi
Бразильцы очень зависят от эмоций - неудивительно
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