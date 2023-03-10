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«Тогда я почуствовал, что им будет очень трудно забить мне». Куртуа выбрал лучший сейв из финала ЛЧ

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Болельщики мадридского «Реала» точно помнят, кто был лучшим в финале ЛЧ-2022. Да, это Тибо Куртуа: бельгиец сделал 9 (!) сейвов и заслуженно получил лучшую оценку (9,5).

В документальном фильме «До конца», посвященному той победе, Куртуа выбрал лучший сейв из матча с «Ливерпулем».

«Самый трудный сейв – после удара Мане. После него я почувствовал, что им будет очень трудно забить мне».

1 комментарий

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Андрей Хенто
Матч жизни провёл, просто бенефис устроил в финале!
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