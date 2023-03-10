Болельщики мадридского «Реала» точно помнят, кто был лучшим в финале ЛЧ-2022. Да, это Тибо Куртуа: бельгиец сделал 9 (!) сейвов и заслуженно получил лучшую оценку (9,5).

В документальном фильме «До конца», посвященному той победе, Куртуа выбрал лучший сейв из матча с «Ливерпулем».

«Самый трудный сейв – после удара Мане. После него я почувствовал, что им будет очень трудно забить мне».