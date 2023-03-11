В пятницу вышел документальный фильм «До конца» – об историческом триумфе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов-2022. Безусловно, главный творец той победы – Карло Анчелотти. Вот его лучшие воспоминания.

• «Когда я еще тренировал «Эвертон», в конце сезона позвонил в «Реал» и спросил, есть ли у них игроки, которые им не нужны. Потом я понял, что они ищут тренера, и тут я сказал: «Реалу» всегда нужен лучший». Они ответили: «Так кто это?» Я улыбнулся и сказал: «Вы забыли о 2014-м?»

• После финала с «Ливерпулем» Анчелотти подошел к Пересу и сказал: «Спасибо, что вернули меня».

• «Меня попросили объяснить тактику. Так вот, идея такая: мяч идет отсюда. Пас сюда, пас сюда, пас сюда и забиваем. Все просто».

• «После поражения «Барселоне» в Ла Лиге я сказал команде: «Успокойтесь, мы выиграем чемпионат и Лигу чемпионов».

• «На тренировке перед финалом и я сказал Куртуа: «Ты должен создать шанс нашим нападающим».