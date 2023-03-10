Cadena SER сообщает, что прокуратура Испании подтвердила, что бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель (2010-14) и Хосеп Мария Бартомеу (2014-2020) имели устную договоренность с Энрике Негрейрой, бывшим вице-президентом испанского судейского комитета о поддержке клуба во время матчей.

Более того, платежи «Барсы» Негрейре, начиная с 2001 года, не имели юридического или установленного законом отчета и производились без одобрения Генеральной ассамблеи клуба.

Росель, Бартомеу и два других бывших члена правления, Оскар Грау и Альберт Солер, были осуждены прокуратурой за коррупцию в бизнесе, нелояльное управление и фальсификацию документов по так называемому делу Негрейры.

Ранее сообщалось, что «Барса» не столкнется с серьезными санкциями по этому делу, но неясно, как будет развиваться ситуация после этих публичных осуждений.

Это результат расследования, которое было начато после сообщения о том, что «Барселона» выплатила около 1,5 млн евро вице-президенту Технического комитета судей Энрикесу Негрейре в период с 2016 по 2018 год.