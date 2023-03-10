Двух президентов «Барселоны» обвинили в «устном соглашении» с вице-президентом судейского комитета. «Барсе» подсуживали?
Cadena SER сообщает, что прокуратура Испании подтвердила, что бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель (2010-14) и Хосеп Мария Бартомеу (2014-2020) имели устную договоренность с Энрике Негрейрой, бывшим вице-президентом испанского судейского комитета о поддержке клуба во время матчей.
Более того, платежи «Барсы» Негрейре, начиная с 2001 года, не имели юридического или установленного законом отчета и производились без одобрения Генеральной ассамблеи клуба.
Росель, Бартомеу и два других бывших члена правления, Оскар Грау и Альберт Солер, были осуждены прокуратурой за коррупцию в бизнесе, нелояльное управление и фальсификацию документов по так называемому делу Негрейры.
Ранее сообщалось, что «Барса» не столкнется с серьезными санкциями по этому делу, но неясно, как будет развиваться ситуация после этих публичных осуждений.
Это результат расследования, которое было начато после сообщения о том, что «Барселона» выплатила около 1,5 млн евро вице-президенту Технического комитета судей Энрикесу Негрейре в период с 2016 по 2018 год.
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