Говорит Мадрид
Блог

Бензема нет в составе: новости команд и вероятные составы на матч «Реал» – «Эспаньол»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Футбол Футбол

В субботу «Реал» дома сыграет с «Эспаньолом». После потери очков против «Бетиса» на прошлых выходных «сливочным» нужна победа.

Вот ключевые вещи, которые нужно знать перед матчем.

Новости команды

Реал Мадрид

Вот команда из 22 человек, которую Карло Анчелотти вызвал на игру на Сантьяго Бернабеу.

Карим Бензема, Давид Алаба и Ферлан Менди выбыли из строя из-за травм.

Эспаньол

У «Эспаньола» игру пропустят Дани Гомес, Адриа Педроса и Кейди Баре из-за травм, а Брайан Оливан под вопросом. 

Возможные составы:

Реал Мадрид: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга; Модрич, Тчуамени, Кроос; Вальверде, Родриго, Винисиус.

Эспаньол: Пачеко; Гил, Монтес, С. Гомес, Оливан; Вини Соуза, Дардер; Пуадо, Д. Суарес, Хоселу; Брэйтуэйт. 

 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санек Ккк
Вальверде поменять бы с Родриго, для эксперимента, мне кажется Федя затащит!
Интересно будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asad Nizamov
Если не даст сыграть с первых минут Альваро, то Анчи я тебя не пойму совсем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий