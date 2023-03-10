В субботу «Реал» дома сыграет с «Эспаньолом». После потери очков против «Бетиса» на прошлых выходных «сливочным» нужна победа.

Вот ключевые вещи, которые нужно знать перед матчем.

Новости команды

Реал Мадрид

Вот команда из 22 человек, которую Карло Анчелотти вызвал на игру на Сантьяго Бернабеу.

Карим Бензема, Давид Алаба и Ферлан Менди выбыли из строя из-за травм.

Эспаньол

У «Эспаньола» игру пропустят Дани Гомес, Адриа Педроса и Кейди Баре из-за травм, а Брайан Оливан под вопросом.

Возможные составы:

Реал Мадрид: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга; Модрич, Тчуамени, Кроос; Вальверде, Родриго, Винисиус.

Эспаньол: Пачеко; Гил, Монтес, С. Гомес, Оливан; Вини Соуза, Дардер; Пуадо, Д. Суарес, Хоселу; Брэйтуэйт.