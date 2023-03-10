Главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти подтвердил во время пресс-конференции, что Карим Бензема пропустит завтрашний матч с «Эспаньолом» на «Сантьяго Бернабеу».

«Карим получил ушиб лодыжки, она распухла, поэтому он не сможет сыграть завтра. Сегодня Карим тренировался отдельно от команды. К среде он будет готов играть», - сообщил Карло.

Тренер не исключил, что Бензема выйдет на поле в ответной встрече с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» примет команду Юргена Клоппа на «Бернабеу» в ближайшую среду.