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«Карим не сыграет завтра». Карло Анчелотти подтвердил отсутствие Бензема в матче против «Эспаньола»

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти подтвердил во время пресс-конференции, что Карим Бензема пропустит завтрашний матч с «Эспаньолом» на «Сантьяго Бернабеу».

«Карим получил ушиб лодыжки, она распухла, поэтому он не сможет сыграть завтра. Сегодня Карим тренировался отдельно от команды. К среде он будет готов играть», - сообщил Карло.

Тренер не исключил, что Бензема выйдет на поле в ответной встрече с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» примет команду Юргена Клоппа на «Бернабеу» в ближайшую среду.

1 комментарий

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Сергей Добрынин
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