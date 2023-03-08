Марсело и «Олимпиакос» расторгли контракт после пяти месяцев сотрудничества. Бывший капитан «Мадрида» принял решение вернуться в Бразилию, в свой первый клуб «Флуминенсе». В сети появились кадры прибытия Марсело и его семьи в Рио – видно какой ажиотаж среди болельщиков вызвало возвращение футболиста на родину.

Марсело играл за «Флуминенсе» с 2002 по 2007 год, после чего перешел в «Реал Мадрид», где провел 15 лет.