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🎥Возвращение Марсело в «Флуминенсе» вызвало дикий ажиотаж среди болельщиков

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Марсело и «Олимпиакос» расторгли контракт после пяти месяцев сотрудничества. Бывший капитан «Мадрида» принял решение вернуться в Бразилию, в свой первый клуб «Флуминенсе». В сети появились кадры прибытия Марсело и его семьи в Рио – видно какой ажиотаж среди болельщиков вызвало возвращение футболиста на родину.

Марсело играл за «Флуминенсе» с 2002 по 2007 год, после чего перешел в «Реал Мадрид», где провел 15 лет.

 

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