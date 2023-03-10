Очередной рекламный пост вышел в его инстаграме.

Винисиус Жуниор в четверг был признан лучшим игроком «Реала» в феврале. В прошлом месяце бразильский вингер провел 7 матчей во всех турнирах, забив 6 голов.

Также 22-летний футболист получил «Золотой мяч» как лучший игрок клубного чемпионата мира, который выиграли мадридцы.

Бразилец постепенно становится главной звездой Мадрида, но Испанией его популярность не ограничивается. В Японии просто обожают Вини - очередной рекламный пост местной компании, изготавливавшей уникальные Apple Watch, - лишнее тому подтверждение.