Главного тренера «Арсенала» Микеля Артету в прессе называют приемником Карло Анчелотти в «Мадриде», если клуб решит расстаться с итальянским специалистом в случае неудовлетворительных результатов сезона.

Артета во главе «Арсенала» занимает первую строчку в Премьер-лиге и может привести клуб к первой с 2004 года победе в чемпионате.

На прошедшей пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги Европы Артете задали вопрос об интересе «Мадрида».

«Тренеры и футболисты не контролируют то, что пишет пресса. Я могу только сказать, что полностью сосредоточен на своей задаче в «Арсенале». Я счастлив здесь – я благодарен и горд, что являюсь частью этого клуба», - заявил Артета.

Помимо тренера «Арсенала» в числе кандидатов на замену Анчелотти называют Маурисио Почеттино и Томаса Тухеля.

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