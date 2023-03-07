Есть некоторые догадки.

Текущий контракт Карима Бензема с «Мадридом» истекает менее чем через 4 месяца. До сих пор никаких официальных данных о продлении не было.

В начале февраля надежный источник Марио Кортегана сообщил, что француз обязательно подпишет новый договор.

Менее заслуживающий доверия инсайдер Серхио Сантос позже утверждал, что 35-летний игрок рассматривает предложения из Саудовской Аравии. Этот слух опроверг журналист El Chiringuito Эду Агирре.

В последнем отчете Diario AS отмечается, что и Карло Анчелотти, и Флорентино Перес полностью доверяют Бензема, несмотря на недавний спад формы и проблемы со здоровьем.

Таким образом, несмотря на большое предложение из места, где обитает Роналду, все указывает на то, что француз продлит контракт как минимум еще на один сезон. Видимо просто в клубе настолько уверены, что он останется, что не спешат с продлением.