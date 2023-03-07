По словам Фабрицио Романо, мадридский «Реал» уже провел встречу с Джудом Беллингемом по поводу потенциального трансфера следующим летом.

«Это совершенно нормально, что они встречаются», – объясняет Романо.

Мадридский «Реал» нуждается в новом полузащитнике, поскольку Тони Кроос и Лука Модрич стареют и постепенно теряют силу.

Ожидается, что Беллингем, которому все еще всего 19 лет, станет мгновенным апгрейдом полузащиты мадридского «Реала», хотя его цена довольно высока.

Похоже, англичанин уже проявил признаки того, что предпочитает мадридский «Реал» другим клубам – например, недавно он одел футболку Зидана и назвал его «величайшим игроком». Кроме того, недавно Джуд выбрал 5 игроков «Реала» в команду года.