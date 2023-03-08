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Бровь Анчелотти часто поднимается на 30 градусов? Карло все объяснил

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Объясняя, почему его левая бровь может подниматься на 30 градусов, Карло Анчелотти признался, что не контролирует эту часть лица.

«Я не могу контролировать одну бровь», – сказал Анчелотти еще в 2016 году. – «Иногда, когда я смотрю интервью со мной, я действительно удивляюсь тому, что моя бровь бесконтрольно поднимается вверх».

Движение бровей Анчелотти придало итальянцу уникальное выражение лица, которое часто выглядит более серьезным, чем есть на самом деле.

1 комментарий

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Zhasulan Telgarayev
Помню когда он тренировал Челси, и проигрывал сопернику в ЛЧ видел что у него поднимается одна бровь.
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