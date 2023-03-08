Бровь Анчелотти часто поднимается на 30 градусов? Карло все объяснил
Объясняя, почему его левая бровь может подниматься на 30 градусов, Карло Анчелотти признался, что не контролирует эту часть лица.
«Я не могу контролировать одну бровь», – сказал Анчелотти еще в 2016 году. – «Иногда, когда я смотрю интервью со мной, я действительно удивляюсь тому, что моя бровь бесконтрольно поднимается вверх».
Движение бровей Анчелотти придало итальянцу уникальное выражение лица, которое часто выглядит более серьезным, чем есть на самом деле.
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