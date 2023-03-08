Карло должен доработать.

По сообщениям портала Remontada Blanca, «Реал Мадрид» следит за тренером «Арсенала» Микелем Артетой, рассматривая его, как возможную замену Карло Анчелотти.

По слухам, совет директоров «Реала» недоволен Анчелотти из-за отсутствия плана Б, когда «Реал Мадрид» сталкивается с проблемами во время матчей. Напомним, что сливочные отстают от «Барселоны» в Ла Лиге на девять очков.

Тем не менее, есть вероятность, что «Реал» может остаться с итальянским тренером до конца его контракта, прежде чем обратиться к Артете. Соглашение с Анчелотти рассчитано до 2024 года.

В этом сезоне «Арсенал» находится в великолепной форме и является главным претендентом на победу в АПЛ, сохраняя отрыв в 5 очков от «Сити».