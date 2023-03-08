Говорит Мадрид
Блог

💣 «Реал Мадрид» следит за Артетой. Наставник «Арсенала» скоро может заменить Анчелотти, но есть нюанс

Реал Мадрид Реал Мадрид
Микель Артета Микель Артета
Клубы Клубы
Арсенал Арсенал
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Карло должен доработать.

По сообщениям портала Remontada Blanca, «Реал Мадрид» следит за тренером «Арсенала» Микелем Артетой, рассматривая его, как возможную замену Карло Анчелотти.

По слухам, совет директоров «Реала» недоволен Анчелотти из-за отсутствия плана Б, когда «Реал Мадрид» сталкивается с проблемами во время матчей. Напомним, что сливочные отстают от «Барселоны» в Ла Лиге на девять очков.

Mikel Arteta can dismiss Real Madrid's shock interest in £25m Arsenal star with a major promise - Bailey Keogh - football.london

Тем не менее, есть вероятность, что «Реал» может остаться с итальянским тренером до конца его контракта, прежде чем обратиться к Артете. Соглашение с Анчелотти рассчитано до 2024 года.

В этом сезоне «Арсенал» находится в великолепной форме и является главным претендентом на победу в АПЛ, сохраняя отрыв в 5 очков от «Сити».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ bodasik
воспитанник барселоны и до мозга костей канонир пойдет работать в реал?))
В этом мире уже давно ничего не должно удивлять) но маловероятно такая рокировка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bodasik
воспитанник барселоны и до мозга костей канонир пойдет работать в реал?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий