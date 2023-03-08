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«На 3% больше, чем у «Наполи». Суперкомпьютер оценил шансы «Реала» на победу в Лиге чемпионов

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Фаворит - «Бавария».

Суперкомпьютер FiveThirtyEight назвал мюнхенскую «Баварию» фаворитом Лиги чемпионов.

За баварцами следуют «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид». «Наполи» и «Бенфика» неожиданно замыкают топ-5 претендентов.

Суперкомпьютер не считает, что у «Ливерпуля» есть достойные шансы на возвращение в ответном матче с «Реалом».

«Челси» и «ПСЖ» также занимают довольно низкое место - вероятно, из-за их не впечатляющих результатов в первом матче. Однако отметим, что «Челси» уже вышел в 1/4 финала, что как минимум ставит его выше дортмундской «Боруссии».

3 комментария

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Umar Yunuszoda
Для Реал 1% достаточно чтобы выиграть ЛЧ
Hala Madrid🤍🤍
+6
0
+6
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Иван Куянец
Ответ Bayern munich 2212
Как бы борусия уже домой улетела там 0%
Псж сегодня тоже останется 0%
+3
0
+3
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Bayern munich 2212
Как бы борусия уже домой улетела там 0%
+2
0
+2
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