Фаворит - «Бавария».

Суперкомпьютер FiveThirtyEight назвал мюнхенскую «Баварию» фаворитом Лиги чемпионов.

За баварцами следуют «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид». «Наполи» и «Бенфика» неожиданно замыкают топ-5 претендентов.

Суперкомпьютер не считает, что у «Ливерпуля» есть достойные шансы на возвращение в ответном матче с «Реалом».

«Челси» и «ПСЖ» также занимают довольно низкое место - вероятно, из-за их не впечатляющих результатов в первом матче. Однако отметим, что «Челси» уже вышел в 1/4 финала, что как минимум ставит его выше дортмундской «Боруссии».