Эндрику еще предстоит забить гол за основную команду «Палмейраса» в 2023 году, поскольку его безголевая серия уже достигла 12 игр.

В большинстве этих матчей 16-летний футболист был в стартовом составе.

Хотя серия выглядит действительно тревожно, мы не должны обвинять Эндрика в отсутствии забитых мячей.

1️⃣ Во-первых, Campeonato Paulista не является самым важным соревнованием в Бразилии — это соревнование высшей футбольной лиги в Сан-Паулу, и оно проводится исключительно для клубов именно из этого региона.

Тем не менее это по-прежнему сильнейшее региональное соревнование, поскольку в нем участвуют такие команды, как Сан-Паулу, Сантос, Интернасьонал, Коринтианс и Ред Булл Брагантино. Как вы видите на картинке выше, Палмейрас обычно мало забивает этим командам.

Главное соревнование Бразилии - Серия А - начинается в середине апреля.

2️⃣ Во-вторых, Эндрик кажется более вовлеченным в то, что сейчас происходит на поле.

Когда подросток забивал пачками за молодежные команды «Палмейраса», он в основном был просто бомбардиром. Сейчас он очень помогает команде во многих других аспектах — как делает Карим Бензема в «Реале».

3️⃣ Наконец, не будем забывать, что ему всего 16. У него достаточно времени, чтобы освоить игру. А для «Реала» очень важно, чтобы он становился более полноценным форвардом, а не просто нападающим, ожидающим, когда мяч прийдет к его ногам.