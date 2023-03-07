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12 игр, 0 голов: объяснение тревожной безголевой серии Эндрика в 2023 году

Эндрик
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Эндрику еще предстоит забить гол за основную команду «Палмейраса» в 2023 году, поскольку его безголевая серия уже достигла 12 игр.

В большинстве этих матчей 16-летний футболист был в стартовом составе.

Хотя серия выглядит действительно тревожно, мы не должны обвинять Эндрика в отсутствии забитых мячей.

1️⃣ Во-первых, Campeonato Paulista не является самым важным соревнованием в Бразилии — это  соревнование высшей футбольной лиги в Сан-Паулу, и оно проводится исключительно для клубов именно из этого региона.

Тем не менее это по-прежнему сильнейшее региональное соревнование, поскольку в нем участвуют такие команды, как Сан-Паулу, Сантос, Интернасьонал, Коринтианс и Ред Булл Брагантино. Как вы видите на картинке выше, Палмейрас обычно мало забивает этим командам.

Главное соревнование Бразилии - Серия А - начинается в середине апреля.

2️⃣ Во-вторых, Эндрик кажется более вовлеченным в то, что сейчас происходит на поле.

Когда подросток забивал пачками за молодежные команды «Палмейраса», он в основном был просто бомбардиром. Сейчас он очень помогает команде во многих других аспектах — как делает Карим Бензема в «Реале».

3️⃣ Наконец, не будем забывать, что ему всего 16. У него достаточно времени, чтобы освоить игру. А для «Реала» очень важно, чтобы он становился более полноценным форвардом, а не просто нападающим, ожидающим, когда мяч прийдет к его ногам.

 

 

5 комментариев

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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ ganso 10
хотя бы одного гола
была бы новость, 1 гол в 12 играх.
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Terrific World
Ответ Эльдар Сулейманов
Очередной винисяус даже не сомневаюсь, с Бразилии игрока надо брать раз в 6-10 лет, можно найти нормального но не так как делает Реал покупает не пойми кого а состав мертвый
Винисиус один из лучших в мире сейчас, так что очередной винисиус это топ трансфер уже по факту.
+1
0
+1
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ganso 10
Ответ Bolvan
Ему 16 ,что от него ждут 15+голов?
хотя бы одного гола
0
0
0
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Bolvan
Ему 16 ,что от него ждут 15+голов?
+1
-1
0
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Эльдар Сулейманов
Очередной винисяус даже не сомневаюсь, с Бразилии игрока надо брать раз в 6-10 лет, можно найти нормального но не так как делает Реал покупает не пойми кого а состав мертвый
+1
-3
-2
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