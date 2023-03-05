Эден Азар по-прежнему возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков «Реала» по версии Capology.

За бельгийцем следуют Тони Кроос и Карим Бензема.

Интересно, что Эдер Милитао, Федерико Вальверде и Родриго не входят в первую десятку.

Топ-10:

1. Эден Азар – 15 млн евро

2. Тони Кроос – 11,7 млн ​​евро

3. Карим Бензема – 11,5 млн евро

4. Дэвид Алаба – 10,8 млн евро

5. Лука Модрич – 10,5 млн евро

6. Винисиус Жуниор – 10 млн евро

7. Тибо Куртуа – 7,2 млн евро

8. Антонио Рюдигер – 7 млн ​​евро

9. Орельен Тчуамени – 6 млн евро

10. Ферлан Менди – 5 млн евро

10. Дани Карвахаль – 5 млн евро

Чего ожидать в следующем сезоне:

- Азар может покинуть клуб;

- Кроос может завершить карьеру;

- Бензема продлит контракт еще на один сезон;

- Винисиус подпишет новый контракт с повышенной зарплатой;

- Менди может уйти;

- Джуд Беллингем может присоединиться и попасть в топ-5.