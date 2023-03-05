Игрок с 7 матчами в этом сезоне на вершине: самые высокооплачиваемые игроки «Реала»
Эден Азар по-прежнему возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков «Реала» по версии Capology.
За бельгийцем следуют Тони Кроос и Карим Бензема.
Интересно, что Эдер Милитао, Федерико Вальверде и Родриго не входят в первую десятку.
Топ-10:
1. Эден Азар – 15 млн евро
2. Тони Кроос – 11,7 млн евро
3. Карим Бензема – 11,5 млн евро
4. Дэвид Алаба – 10,8 млн евро
5. Лука Модрич – 10,5 млн евро
6. Винисиус Жуниор – 10 млн евро
7. Тибо Куртуа – 7,2 млн евро
8. Антонио Рюдигер – 7 млн евро
9. Орельен Тчуамени – 6 млн евро
10. Ферлан Менди – 5 млн евро
10. Дани Карвахаль – 5 млн евро
Чего ожидать в следующем сезоне:
- Азар может покинуть клуб;
- Кроос может завершить карьеру;
- Бензема продлит контракт еще на один сезон;
- Винисиус подпишет новый контракт с повышенной зарплатой;
- Менди может уйти;
- Джуд Беллингем может присоединиться и попасть в топ-5.
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