В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» дома уступил «Барселоне». На 26-й минуте после удара Кессиэ мяч попал в Куртуа, затем отлетел к Милитао и уже от защитника отрикошетил в ворота «сливочных».

После матча Тибо остался на поле и в одиночестве извинялся перед поклонниками «Мадрида». Этот момент запечатлел болельщик с трибун.

Фанатов «Реала» жест голкипера тронул. При этом болельщики считают, что Тибо не должен был просить прощения:

💭 «Он не должен был извиняться, в поражении он не виноват. Но, надо признать, это поступок лидера. Видно, как Тибо предан клубу».

💭 «За что Тибо извинялся? Вина лежит на обороне. Нашим защитникам, стоило бы взять с Куртуа пример, им нужно было просить у фанатов прощения».

💭 «Я уверен, что «Реал» заслужил ничью, не меньше. Тибо, это фанаты должны извиняться перед тобой за хейт, который ту получаешь после неудачных игр».

💭 «Перед фанатами извиниться должен Перес, а затем пусть уволит Анчелотти».

💭 «Он не сделал ничего плохого, Куртуа просто остановил мяч и получил рикошет от собственного защитника. Он сделал свою работу, а другие – нет».

💭 «В моменте с автоголом Тибо точно не виноват. Он отдает на поле всего себя каждый матч. А этот жест с извинениями говорит о том, что Куртуа не плевать на результаты команды. Он переживает за «Реал», думаю, это чертовски важно».

Как оцениваете выступление Куртуа в класико? Мог ли бельгиец иначе сыграть в эпизоде с автоголом?