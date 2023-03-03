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📸 Куртуа извинился перед «Бернабеу» после поражения в класико. Тибо был на поле один

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В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» дома уступил «Барселоне». На 26-й минуте после удара Кессиэ мяч попал в Куртуа, затем отлетел к Милитао и уже от защитника отрикошетил в ворота «сливочных».

После матча Тибо остался на поле и в одиночестве извинялся перед поклонниками «Мадрида». Этот момент запечатлел болельщик с трибун.

Фанатов «Реала» жест голкипера тронул. При этом болельщики считают, что Тибо не должен был просить прощения:

💭 «Он не должен был извиняться, в поражении он не виноват. Но, надо признать, это поступок лидера. Видно, как Тибо предан клубу».

💭 «За что Тибо извинялся? Вина лежит на обороне. Нашим защитникам, стоило бы взять с Куртуа пример, им нужно было просить у фанатов прощения».

💭 «Я уверен, что «Реал» заслужил ничью, не меньше. Тибо, это фанаты должны извиняться перед тобой за хейт, который ту получаешь после неудачных игр».

💭 «Перед фанатами извиниться должен Перес, а затем пусть уволит Анчелотти».

💭 «Он не сделал ничего плохого, Куртуа просто остановил мяч и получил рикошет от собственного защитника. Он сделал свою работу, а другие – нет».

💭 «В моменте с автоголом Тибо точно не виноват. Он отдает на поле всего себя каждый матч. А этот жест с извинениями говорит о том, что Куртуа не плевать на результаты команды. Он переживает за «Реал», думаю, это чертовски важно».

Как оцениваете выступление Куртуа в класико? Мог ли бельгиец иначе сыграть в эпизоде с автоголом?

1 комментарий

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ARIGAMI ARIGAMI
Ну и что? От этого не легче
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Normanfree
тут скорее не тибо или защита должна извиняться, а нападение, которое ни разу в створ не попало
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Нефанатик
В прошлом сезоне 3-4 матча на должном уровне и привозы регулярные в остальных, в этом сезоне 1-2 матча на должном уровне и позоры в остальных - это Милитао. Вроде и не плохой игрок, но проблемы с выбором позиции и частыми привозами. В Реале Винисиус и Милитао по какой то непонятной мне причине имеют статус неприкосновенных, но объективно оба не должны проходить в стартовый состав. Милитао слабее Рюдигера, немец напоминает Пепе, заряжены на борьбу, достаточно жесткий, а Винисиус… но это просто позорище. Такого мерзкого игрока я не видел со времён Суареса. Тот вызывал такое же отвращение, пусть и играл заметно лучше этого жуниора
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Иван Куянец
Настоящий лидер
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