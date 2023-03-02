Говорит Мадрид
Блог

Знакомьтесь, Ваня Боснич. У жены Луки Модрича нет инстаграма, но именно она организовала переход хорвата в мадридский «Реал»🔥🔥🔥

Тоттенхэм Тоттенхэм
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лука Модрич Лука Модрич
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Жена, агент и лучший друг Луки.

Жена суперзвезды мадридского «Реала» Луки Модрича Ваня Боснич работала главным агентом полузащитника, когда хорват переходил из «Тоттенхэм Хотспур» в «Реал» в 2012 году.

37-летний Модрич на три года младше своей супруги.

Пара впервые встретилась в 2007 году, когда полузащитник играл в «Динамо Загреб».

Тогда Боснич работала с директором «Динамо» Здравко Мамичем.

Пара поженилась в 2010 году. Шафером на свадьбе был бывший игрок «Тоттенхэма» Ведран Чорлука.

Их первый сын Ивано родился всего через три недели после свадьбы. У пары также есть две дочери, Эма и София.

Боснич в отличие от партнеров и жен других суперзвезд, не учетной записи в инстаграме.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Добрынин
Ответ Алексей Зиновьев
Вот выйдешь замуж за обладателя ЗМ, тогда мы будем удивляться отсутствию инсты и у тебя тоже
А ты что за всех отвечаешь ? Мне честно говоря фиолетово , выйди ты хоть за двух обладателей ЗМ
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Зиновьев
Ответ Сергей Добрынин
Не знал , что отсутствие инстаграма это грандиозная сенсация , у меня тоже его нет и не было
Вот выйдешь замуж за обладателя ЗМ, тогда мы будем удивляться отсутствию инсты и у тебя тоже
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Добрынин
Не знал , что отсутствие инстаграма это грандиозная сенсация , у меня тоже его нет и не было
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий