Жена, агент и лучший друг Луки.

Жена суперзвезды мадридского «Реала» Луки Модрича Ваня Боснич работала главным агентом полузащитника, когда хорват переходил из «Тоттенхэм Хотспур» в «Реал» в 2012 году.

37-летний Модрич на три года младше своей супруги.

Пара впервые встретилась в 2007 году, когда полузащитник играл в «Динамо Загреб».

Тогда Боснич работала с директором «Динамо» Здравко Мамичем.

Пара поженилась в 2010 году. Шафером на свадьбе был бывший игрок «Тоттенхэма» Ведран Чорлука.

Их первый сын Ивано родился всего через три недели после свадьбы. У пары также есть две дочери, Эма и София.

Боснич в отличие от партнеров и жен других суперзвезд, не учетной записи в инстаграме.