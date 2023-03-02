Знакомьтесь, Ваня Боснич. У жены Луки Модрича нет инстаграма, но именно она организовала переход хорвата в мадридский «Реал»🔥🔥🔥
Жена, агент и лучший друг Луки.
Жена суперзвезды мадридского «Реала» Луки Модрича Ваня Боснич работала главным агентом полузащитника, когда хорват переходил из «Тоттенхэм Хотспур» в «Реал» в 2012 году.
37-летний Модрич на три года младше своей супруги.
Пара впервые встретилась в 2007 году, когда полузащитник играл в «Динамо Загреб».
Тогда Боснич работала с директором «Динамо» Здравко Мамичем.
Пара поженилась в 2010 году. Шафером на свадьбе был бывший игрок «Тоттенхэма» Ведран Чорлука.
Их первый сын Ивано родился всего через три недели после свадьбы. У пары также есть две дочери, Эма и София.
Боснич в отличие от партнеров и жен других суперзвезд, не учетной записи в инстаграме.
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