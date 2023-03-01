Мбаппе назвал один клуб, в который он мог бы перейти после возможного ухода из «ПСЖ»
Килиан Мбаппе снова заставил футбольный мир говорить о своем возможном будущем направлении после интересного откровения на церемонии вручения наград ФИФА The Best Awards.
Во время церемонии кто-то из толпы спросил его, в какой итальянский клуб он хотел бы перейти.
На это Мбаппе ответил: «Если я приеду в Италию, то только в «Милан».
Похоже, что действующие чемпионы Италии могут быть любимым итальянским клубом француза и клубом, в который он хотел бы вступить, если когда-нибудь захочет играть в Серии А.
Мбаппе вряд ли покинет «ПСЖ» в ближайшее время после того, как прошлым летом отказался от перехода в «Реал» и подписал контракт с французами.
Тем не менее, он может быть в поиске будущего перехода после истечения срока его контракта в 2024 году — и, как сообщается, Мбаппе присматривается к переходу на «Сантьяго Бернабеу».
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