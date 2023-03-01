Килиан Мбаппе снова заставил футбольный мир говорить о своем возможном будущем направлении после интересного откровения на церемонии вручения наград ФИФА The Best Awards.

Во время церемонии кто-то из толпы спросил его, в какой итальянский клуб он хотел бы перейти.

На это Мбаппе ответил: «Если я приеду в Италию, то только в «Милан».

Похоже, что действующие чемпионы Италии могут быть любимым итальянским клубом француза и клубом, в который он хотел бы вступить, если когда-нибудь захочет играть в Серии А.

Мбаппе вряд ли покинет «ПСЖ» в ближайшее время после того, как прошлым летом отказался от перехода в «Реал» и подписал контракт с французами.