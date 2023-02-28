Модрич поставил Бензема на 1-е место: кто за кого голосовал в FIFA The Best Awards
Разбивка самых интересных голосов за награду ФИФА лучшему игроку среди мужчин, которую выиграл Лионель Месси.
Давид Алаба
1. Лео Месси
2. Карим Бензема
3. Килиан Мбаппе
Лука Модрич
1. Карим Бензема
2. Лионель Месси
3. Килиан Мбаппе
Роберт Левандовски
1. Лионель Месси
2. Килиан Мбаппе
3. Лука Модрич
Серхио Бускетс
1. Лионель Месси
2. Роберт Левандовски
3. Карим Бензема
Лео Месси
1. Неймар
2. Килиан Мбаппе
3. Карим Бензема
Почему голоса Бускетса интересны, а Нойера, Ван Дейка, Кейна... гораздо более нейтральных но очень статусных игроков нет ?
Почему бы не добавить реально статусных тренеров вроде Флика или Манчини ? Из всего список только Алаба, с тем что хватило смелости, поставить Месси выше Бенземы. И который теперь за это публично отгребает.