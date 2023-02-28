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Модрич поставил Бензема на 1-е место: кто за кого голосовал в FIFA The Best Awards

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Разбивка самых интересных голосов за награду ФИФА лучшему игроку среди мужчин, которую выиграл Лионель Месси. 

Давид Алаба

1. Лео Месси

2. Карим Бензема

3. Килиан Мбаппе

Лука Модрич

1. Карим Бензема

2. Лионель Месси

3. Килиан Мбаппе

Роберт Левандовски

1. Лионель Месси

2. Килиан Мбаппе

3. Лука Модрич

Серхио Бускетс

1. Лионель Месси

2. Роберт Левандовски

3. Карим Бензема

Лео Месси

1. Неймар

2. Килиан Мбаппе

3. Карим Бензема

6 комментариев

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Bekhruz B.B
Ответ timerassl
Месси за Нея)?
Остальные прямые конкуренты 😂😂
0
0
0
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moldfan
Почему именно этот список ?

Почему голоса Бускетса интересны, а Нойера, Ван Дейка, Кейна... гораздо более нейтральных но очень статусных игроков нет ?

Почему бы не добавить реально статусных тренеров вроде Флика или Манчини ? Из всего список только Алаба, с тем что хватило смелости, поставить Месси выше Бенземы. И который теперь за это публично отгребает.
0
-1
-1
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Real_v_dushe
Мужик, не то, что тряпка Алаба.
+2
-2
0
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Ruscello
Абсолютно солидарен с Месси, именно так я бы и проголосовал: 1.Неймар, 2.Мбаппе, 3.Бензема.
+1
-3
-2
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timerassl
Месси за Нея)?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yurok Panov
бускетс клоун
+1
-4
-3
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