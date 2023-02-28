8 комментариев

«Реал Мадрид» в настоящее время отстает от лидера лиги «Барселоны» на семь очков в таблице Ла Лиги, и в этом сезоне осталось 15 игр.

Суперкомпьютерный ИИ, разработанный FiveThirtyEight, не думает, что "бланкос" смогут победить своих соперников в борьбе за титул.

Они предсказывали, что «Мадрид» завершит сезон на втором месте, а «Барса» выиграет титул.

"Реал" может завершить сезон с 83 очками, у него 22-процентный шанс выиграть трофей Ла Лиги.