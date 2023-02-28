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Суперкомпьютер оценивает шансы «Реала» на чемпионство в Ла Лиге

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«Реал Мадрид» в настоящее время отстает от лидера лиги «Барселоны» на семь очков в таблице Ла Лиги, и в этом сезоне осталось 15 игр.

Суперкомпьютерный ИИ, разработанный FiveThirtyEight, не думает, что "бланкос" смогут победить своих соперников в борьбе за титул.

Они предсказывали, что «Мадрид» завершит сезон на втором месте, а «Барса» выиграет титул.

"Реал" может завершить сезон с 83 очками, у него 22-процентный шанс выиграть трофей Ла Лиги.

Между тем, по прогнозам, «Барса» финиширует с 89 очками, и ей дан огромный 78-процентный шанс пройти весь путь до титула.

8 комментариев

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Donald Subanov
Ответ GerbertS
оценка шансов это не про Мадрид
Камбеки Реала не действуют на Барсу. Тем более на длинной дистанции
0
0
0
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Alex E
в прошлом году по мнению ИИ какой был шанс взять ЛЧ?)))
Реал непредсказуем
0
-1
-1
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Bleck Ridermen
Реал порвёт лист на котором написано банкрот !
0
-1
-1
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max mystique
По опыту этих компов, я бы больше беспокоился за Реал, если бы он предсказал что они возьмут лигу)
0
-1
-1
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max jones
тем не менее с прогнозом на чм он не ошибся, у аргов был самый высокий шанс рэйт
+1
0
+1
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GerbertS
оценка шансов это не про Мадрид
+5
0
+5
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Groznykrab
Да тут не надо быть суперкомпьютером, чтобы такой прогноз сделать. Выкладывайте вычисления перед стартом чемпионатов. А так получается не суперкомп, а кэп
0
0
0
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Иван Куянец
Все может быть,Верим в Реал
+6
-3
+3
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