8 комментариев

Суперкомпьютер оценивает шансы «Реала» на чемпионство в Ла Лиге
«Реал Мадрид» в настоящее время отстает от лидера лиги «Барселоны» на семь очков в таблице Ла Лиги, и в этом сезоне осталось 15 игр.
Суперкомпьютерный ИИ, разработанный FiveThirtyEight, не думает, что "бланкос" смогут победить своих соперников в борьбе за титул.
Они предсказывали, что «Мадрид» завершит сезон на втором месте, а «Барса» выиграет титул.
"Реал" может завершить сезон с 83 очками, у него 22-процентный шанс выиграть трофей Ла Лиги.
Между тем, по прогнозам, «Барса» финиширует с 89 очками, и ей дан огромный 78-процентный шанс пройти весь путь до титула.
Реал непредсказуем