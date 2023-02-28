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«Лжец»: Бензема опубликовал загадочное видео после премии The Best, где он занял третье место

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Карим Бензема занял третье место в номинации ФИФА «Лучший игрок года среди мужчин».

Награду выиграл Лионель Месси, за ним финишировал Килиан Мбаппе.

Было много разговоров о том, какой футболист за кого голосовал. Давид Алаба вызвал споры, проголосовав за Месси, а не за Бензема.

После вручения наград французский форвард опубликовал в сторис своего Instagram довольно странное видео.

На нем изображен мужчина, говорящий в камеру по-французски: «Лжец, да, ты лжец». В видео также есть подпись «спокойной ночи».

16 комментариев

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Raul14
Ответ moldfan
Так голос Алабы купили ? И сколько ему заплатили ?
Голос Алабы вообще ничего не решает)) Это до ЧМ было решено шейхами, так нагло еще))
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moldfan
Ответ Raul14
Да кому нужны эти купленные награды?)) Главное общество думает по другому и говорят правду! Это самое главное)
Так голос Алабы купили ? И сколько ему заплатили ?
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Gon3a1e5@mail.ru
Ответ Влад Яшнов
Пх скорее Алабе
Может это чувак который хату его вставил😁
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Tyrone Woodley
Очевидно что Бензема не понравился жест Алабы. Ну любишь ты Месси поставь его на второе место за ту же награду у тебя борется единственный нападающий в клубе)) Думаю это и клубу в целом не понравилось т.к болезненно отнеслись к результатам...
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Wild91688
Алаба тот ещё мудак,имея в команде Бенза голосует за карлика а потом еще и оправдывался,типо мол что это мнение Австрии было,лжец,его должны выкинуть из клуба за предательство,такие не должны играть в клубе
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Azamat Rozmetov
все заслуженно
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Tom Jerry
Все мадридисты знают кто на самом деле лучший!
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Real_v_dushe
Молодец Карим, ты был лучшим в прошлом году
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Антон
Автор сам накинул про Алабу, тут копья начали ломать.
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Grin of Ant
Обиделся что ли?
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нелюбитель футбола
Ответ Raul14
Да кому нужны эти купленные награды?)) Главное общество думает по другому и говорят правду! Это самое главное)
Это ты чтоль общество?... А-ха-ха-ха...
+8
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Влад Яшнов
Ответ Алексей Радевич
А может быть это про Мбаппе? А может про Инфантино? Давайте еще варианты накидаем
Пх скорее Алабе
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MADRiD_00
Карим нам нужен в оставшиеся части сезона. Надеюсь это не испортит его настрой к игре.

Hala Madrid!
+2
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Raul14
Да кому нужны эти купленные награды?)) Главное общество думает по другому и говорят правду! Это самое главное)
+6
-7
-1
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Андрей Хенто
Надеюсь, что это никак не подорвет атмосферу в команде, очень бы не хотелось из-за такой «мелочи» на самом то деле терять все то, что так долго выстраивали.
+5
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+5
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Алексей Радевич
А может быть это про Мбаппе? А может про Инфантино? Давайте еще варианты накидаем
+1
0
+1
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