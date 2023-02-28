16 комментариев

«Лжец»: Бензема опубликовал загадочное видео после премии The Best, где он занял третье место
Карим Бензема занял третье место в номинации ФИФА «Лучший игрок года среди мужчин».
Награду выиграл Лионель Месси, за ним финишировал Килиан Мбаппе.
Было много разговоров о том, какой футболист за кого голосовал. Давид Алаба вызвал споры, проголосовав за Месси, а не за Бензема.
После вручения наград французский форвард опубликовал в сторис своего Instagram довольно странное видео.
На нем изображен мужчина, говорящий в камеру по-французски: «Лжец, да, ты лжец». В видео также есть подпись «спокойной ночи».
Hala Madrid!