Родриго вернулся к тренировкам с «Реалом»!

По словам Марио Кортеганы, если завтра бразилец не почувствует никакого дискомфорта, он будет доступен для выбора и сыграет в Эль-Класико в четверг.

Давид Алаба и Ферлан Менди останутся в лазарете.

Возвращаясь к Родриго, он был одним из ключевых игроков в этом сезоне. Нам очень не хватало его в матче с «Атлетико» на прошлой неделе.