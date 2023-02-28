У «Реала» снова проблемы с травмами, но один важнейший игрок вернется к «Эль-Классико»
Родриго вернулся к тренировкам с «Реалом»!
По словам Марио Кортеганы, если завтра бразилец не почувствует никакого дискомфорта, он будет доступен для выбора и сыграет в Эль-Класико в четверг.
Давид Алаба и Ферлан Менди останутся в лазарете.
Возвращаясь к Родриго, он был одним из ключевых игроков в этом сезоне. Нам очень не хватало его в матче с «Атлетико» на прошлой неделе.
В 35 матчах за клуб в этом сезоне 22-летний игрок забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.
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