Говорит Мадрид
Блог

У «Реала» снова проблемы с травмами, но один важнейший игрок вернется к «Эль-Классико»

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Футбол Футбол

Родриго вернулся к тренировкам с «Реалом»!

По словам Марио Кортеганы, если завтра бразилец не почувствует никакого дискомфорта, он будет доступен для выбора и сыграет в Эль-Класико в четверг.

Давид Алаба и Ферлан Менди останутся в лазарете.

Возвращаясь к Родриго, он был одним из ключевых игроков в этом сезоне. Нам очень не хватало его в матче с «Атлетико» на прошлой неделе.

В 35 матчах за клуб в этом сезоне 22-летний игрок забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daud Temaev
Ответ Кулёс
хиль мансано вернется?)
Все судьи ла лиги вернуться, если вам конечно хватит денег им заплатить))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурик07
Ответ Кулёс
хиль мансано вернется?)
Негрейра вернётся
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GerbertS
Ответ Кулёс
хиль мансано вернется?)
спросите у главы судейского корпуса или подписка на консультации закончилась?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Number_2
«Эль-Класико» с двумя «С» уже и в заголовке... куда катиться этот мир!?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кулёс
хиль мансано вернется?)
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий