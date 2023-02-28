Вчера вечером состоялся гала-вечер ФИФА, где были вручены премии The Best. Лионель Месси стал триумфатором церемонии, а результаты голосования показали, что Винисиус еще очень далек от индивидуальных наград.

Всего 10 из 386 голосовавших тренеров и капитанов команд включили бразильца в топ-3. И из этих десяти, только один человек назвал его лучшим. Забавно, что на первое место Винисиуса поставил Мохамед Салах, пострадавший от результативности игрока «Мадрида» в финале Лиги чемпионов 2021/22. Тройку египтянина дополнили Кевин де Брюйне и Ашраф Хакими. Салах был одним из 17 капитанов (всего голосовало 188), не включивших Лионеля Месси в число лучших.

Интересно, что Вини не поддержали бразильцы: Тиаго Силва выбрал Неймара, Месси и Бензема, а Тите – Неймара, Месси и Мбаппе.

Кроме Салаха в топ-3 Винисиуса включили капитаны Барбадоса, Конго, Косово и Румынии.