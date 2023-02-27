Клуб АПЛ проявил интерес к Кроосу. Тони дал четкий ответ
Этим летом истекает контракт Тони Крооса с «Реалом».
Немец заявлял, что хочет закончить карьеру в «Мадриде». Ранее сообщалось, что клуб может продлить соглашение с полузащитником еще на один сезон, все будет зависеть от решения игрока.
По информации издания ABC, один крупный клуб АПЛ проявил интерес к Кроосу. Тони дал четкий ответ: он либо повесит бутсы на гвоздь, либо останется в «Реале». Немец не присоединится к другой команде.
Есть предположение, что этим таинственным английским грандом был «Манчестер Юнайтед», за который уже выступают Варан и Каземиро.
Останется ли Кроос в «Мадриде» еще на сезон?
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