Этим летом истекает контракт Тони Крооса с «Реалом».

Немец заявлял, что хочет закончить карьеру в «Мадриде». Ранее сообщалось, что клуб может продлить соглашение с полузащитником еще на один сезон, все будет зависеть от решения игрока.

По информации издания ABC, один крупный клуб АПЛ проявил интерес к Кроосу. Тони дал четкий ответ: он либо повесит бутсы на гвоздь, либо останется в «Реале». Немец не присоединится к другой команде.

Есть предположение, что этим таинственным английским грандом был «Манчестер Юнайтед», за который уже выступают Варан и Каземиро.

Останется ли Кроос в «Мадриде» еще на сезон?