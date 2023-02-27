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Клуб АПЛ проявил интерес к Кроосу. Тони дал четкий ответ

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Этим летом истекает контракт Тони Крооса с «Реалом».

Немец заявлял, что хочет закончить карьеру в «Мадриде». Ранее сообщалось, что клуб может продлить соглашение с полузащитником еще на один сезон, все будет зависеть от решения игрока.

По информации издания ABC, один крупный клуб АПЛ проявил интерес к Кроосу. Тони дал четкий ответ: он либо повесит бутсы на гвоздь, либо останется в «Реале». Немец не присоединится к другой команде.

Есть предположение, что этим таинственным английским грандом был «Манчестер Юнайтед», за который уже выступают Варан и Каземиро.

Останется ли Кроос в «Мадриде» еще на сезон?

4 комментария

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Ars_syz
Такое ощущение что МЮ думают если они скупят весь чемпионский состав РМ то они выиграют ЛЧ
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Марат Измайлов
Кросс просто красавчик!!!
+3
0
+3
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Gon3a1e5@mail.ru
Легендарик!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gon3a1e5@mail.ru
Легендарик!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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