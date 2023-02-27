«Реал Мадрид» начал подготовку к класико в Кубке Короля – первый полуфинальный матч состоится 2 марта на «Сантьяго Бернабеу».

Подопечные Карло Анчелотти получили выходной после дерби, а сегодня преступили к работе. Травмированные Давид Алаба, Ферлан Менди и Родриго тренировались в зале.

Зато с первой командой засветились и представители кантеры: помимо Альваро Родригеса на поле был замечен 17-летний Эльяс Зидан – защитник «Хувениля Б» и младший сын Зинедина.

Через «Реал» прошли уже все четверо сыновей легендарного француза: Энцо (сейчас играет в «Фуэнлабраде»), Люка (сейчас в «Эйбаре»), Тео (сейчас в «Кастилье») и Эльяс.