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«Мадрид» начал готовиться к класико с младшим сыном Зидана

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«Реал Мадрид» начал подготовку к класико в Кубке Короля – первый полуфинальный матч состоится 2 марта на «Сантьяго Бернабеу».

Подопечные Карло Анчелотти получили выходной после дерби, а сегодня преступили к работе. Травмированные Давид Алаба, Ферлан Менди и Родриго тренировались в зале.

Зато с первой командой засветились и представители кантеры: помимо Альваро Родригеса на поле был замечен 17-летний Эльяс Зидан – защитник «Хувениля Б» и младший сын Зинедина.

Через «Реал» прошли уже все четверо сыновей легендарного француза: Энцо (сейчас играет в «Фуэнлабраде»), Люка (сейчас в «Эйбаре»), Тео (сейчас в «Кастилье») и Эльяс.

4 комментария

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Mustang Shelby
Ответ Роман
Скоро Роналду пристроит. Уже полсостава будет выставлено.
🙂
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Роман
Ответ Mustang Shelby
Удивляюсь зизу, он не только легенда! у него аж 4 сыновья которые все играют в его любимый футбол
Скоро Роналду пристроит. Уже полсостава будет выставлено.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mustang Shelby
Удивляюсь зизу, он не только легенда! у него аж 4 сыновья которые все играют в его любимый футбол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
el52el5353
удачи парню.но с таким ростом в 17 лет?)))
+1
0
+1
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