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Грабители, напавшие на дом Карима Бензема, совершили две серьезные ошибки – полиция быстро вычислила злоумышленников

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В прошлом году на дом Карима Бензема в Сан-Себастьяне напали грабители, сам футболист в тот момент находился на поле и принимал участие в матче «Реала» с «Эльче».

Злоумышленники проникли в дом через сад, а через несколько дней полиция арестовала подозреваемого, которым оказался граждан Франции.

Издание АВС, сообщило, что в деле было две детали, которые помогли полиции.

Во-первых, девушка Бензема сохранила в одной из дорогих сумок Apple AirTag, который используется, как датчик для нахождения предмета.

Во-вторых, на стекле, разбитом злоумышленником, остались следы крови. Так сотрудники правоохранительных органов смогли определить ДНК одного из подозреваемых, у которого уже имелся внушительный послужной список в полиции, связанный с наркотиками и вымогательством.

В полиции считают, что грабителей было трое, и они специально прибыли из Марселя, чтобы совершить нападение на дом футболиста.

2 комментария

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Вася Столяр
Первая ошибка: Карим
Вторая ошибка: Бензема
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