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«Мадрид» продлит Браима Диаса и может вернуть его в команду. В этом сезоне он играет за «Милан»

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Инсайд от Фабрицио Романо.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, у «Мадрида» на испанского хавбека Браима Диаса большие планы. Причем не как на игрока, которого можно отдать в аренду или выгодно продать.

«Я хочу быть ясным. «Мадрид» планирует дать новый контракт Браиму, потому что они очень довольны его игрой в «Милане». Запланирована встреча, на которой будут обсуждаться окончательные детали. Все на очень продвинутой стадии. «Мадрид» рассчитывает на Браима Диаса в следующем сезоне».

Ранее сообщалось, что у итальянский «Милан» имеет опцию выкупа контракта игрока, у «Мадрида» есть опция контрвыкупа через сезон.

В этом сезоне в Серии А Браим Диас провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Он основной игрок россонери.

4 комментария

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Бахтияр Молдохметов
Как он играет? Вроде бы не слышно чего-то особенного, но при этом хотят продлить
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Ruslan3132
Ответ Bredok
Если так, то походу Кросс и Модрич заканчивают….
ну да, они же прямые конкуренты Диасу ))
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Bredok
Если так, то походу Кросс и Модрич заканчивают….
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Kadyr Abdramanov
Вальверде, Тчуамени, Камавинга, Себальос и Диас будет интересно
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