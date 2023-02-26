Инсайд от Фабрицио Романо.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, у «Мадрида» на испанского хавбека Браима Диаса большие планы. Причем не как на игрока, которого можно отдать в аренду или выгодно продать.

«Я хочу быть ясным. «Мадрид» планирует дать новый контракт Браиму, потому что они очень довольны его игрой в «Милане». Запланирована встреча, на которой будут обсуждаться окончательные детали. Все на очень продвинутой стадии. «Мадрид» рассчитывает на Браима Диаса в следующем сезоне».

Ранее сообщалось, что у итальянский «Милан» имеет опцию выкупа контракта игрока, у «Мадрида» есть опция контрвыкупа через сезон.

В этом сезоне в Серии А Браим Диас провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Он основной игрок россонери.