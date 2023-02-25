Говорит Мадрид
Блог

Марсело подводит итоги 15-летнего пребывания в «Реале». Назвал 3 игроков, впечатливших его, и 3 лучших тренеров

Лука Модрич Лука Модрич
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Марсело Марсело
Тони Кроос Тони Кроос
Клубы Клубы
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Реал Мадрид Реал Мадрид
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Футбол Футбол

С таким выбором не поспоришь.

Марсело поделился воспоминаниями о своей карьере в «Реале», где он провел 15 лет, в интервью журналисту ESPN Мартину Эйнштейну в его программе «Bicycle Diaries».

В этой беседе бразилец назвал игроков, которые больше всего его удивили, и вспомнил о лучших тренерах, с которыми ему приходилось работать.

Вот какие 3 футболиста в составе «Лос Бланкос» впечатлили Марсело больше всего:

«Мне посчастливилось играть за «Мадрид», и я видел лучших игроков. На каждой тренировке мне приходилось говорить: «Как он это сделал?»

Больше всего меня удивляли эти трое: Тони Кроос, Родриго и Модрич. Кроос, потому что я не знаю, что происходит у него в голове, он, кажется, находится в своем собственном мире и просто невероятно контролирует мяч.

Другой — Родриго, типичный игрок, который родился с природным даром, он дриблит всем своим телом. Он ложно медленный игрок, потому что он очень быстр с мячом.

А последний — Лука Модрич. Слов нет. Вы не представляете, что Лука будет делать с мячом. Однажды я был на скамейке запасных с Родриго и Лукасом Васкесом, и Лука прошел через центр и подобрал мяч в углу штрафной. Он вел мяч, при этом почти не касаясь его».

А вот о каких тренерах вспомнил бразильский защитник:

«Лучшее общение у меня было с [Жозе] Моуринью. Он тренер, который специализируется на том, чтобы залезть вам в голову. Он изменил меня с точки зрения агрессии и борьбы…

С точки зрения управления командой, я выберу Зизу [Зинедина Зидана], потому что было время, когда Кико Касилья сыграл 25 игр, а Кейлор Навас смеялся на скамейке запасных. Он делал счастливыми всех.

Карло [Анчелотти] прекрасен своим спокойствием. Мы забивали гол и оставались спокойными. Мне было хорошо, что он был на посту, когда я  был в той ситуации. Он предпочитал мне кого-то другого, но это нормально, он мне очень помогал».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SAKE01
Один из лучших последние 10 лет Реале и в Мире. Удачи в Флуминенсе!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Горький
Оставил своё имя в истории Реала и в памяти фанатов. Хала Мадрид!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий