С таким выбором не поспоришь.

Марсело поделился воспоминаниями о своей карьере в «Реале», где он провел 15 лет, в интервью журналисту ESPN Мартину Эйнштейну в его программе «Bicycle Diaries».

В этой беседе бразилец назвал игроков, которые больше всего его удивили, и вспомнил о лучших тренерах, с которыми ему приходилось работать.

Вот какие 3 футболиста в составе «Лос Бланкос» впечатлили Марсело больше всего:

«Мне посчастливилось играть за «Мадрид», и я видел лучших игроков. На каждой тренировке мне приходилось говорить: «Как он это сделал?»

Больше всего меня удивляли эти трое: Тони Кроос, Родриго и Модрич. Кроос, потому что я не знаю, что происходит у него в голове, он, кажется, находится в своем собственном мире и просто невероятно контролирует мяч.

Другой — Родриго, типичный игрок, который родился с природным даром, он дриблит всем своим телом. Он ложно медленный игрок, потому что он очень быстр с мячом.

А последний — Лука Модрич. Слов нет. Вы не представляете, что Лука будет делать с мячом. Однажды я был на скамейке запасных с Родриго и Лукасом Васкесом, и Лука прошел через центр и подобрал мяч в углу штрафной. Он вел мяч, при этом почти не касаясь его».

А вот о каких тренерах вспомнил бразильский защитник:

«Лучшее общение у меня было с [Жозе] Моуринью. Он тренер, который специализируется на том, чтобы залезть вам в голову. Он изменил меня с точки зрения агрессии и борьбы…

С точки зрения управления командой, я выберу Зизу [Зинедина Зидана], потому что было время, когда Кико Касилья сыграл 25 игр, а Кейлор Навас смеялся на скамейке запасных. Он делал счастливыми всех.

Карло [Анчелотти] прекрасен своим спокойствием. Мы забивали гол и оставались спокойными. Мне было хорошо, что он был на посту, когда я был в той ситуации. Он предпочитал мне кого-то другого, но это нормально, он мне очень помогал».