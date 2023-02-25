Сегодня вечером на «Сантьяго Бернабеу» состоится очередное мадридское дерби. «Реалу» нужно сократить отставание от «Барселоны» в Ла Лиге, а «Атлетико» подняться на третью строчку. Для команд эта дуэль станет 294!

Последний раз они встречались не так давно – в полуфинале Кубка Короля, тогда победа осталась за подопечными Карло Анчелотти (3:1).

За всю историю противостояния, за 293 матча перевес сил на стороне «Реала»: у сливочных 152 победы, у «красно-белых» 72, в 69 случаях матчи заканчивались ничьей.

В Ла Лиге команды встречались 171 раз:

91 победа у «Мадрида»

40 ничьих

40 побед «Атлетико»

297 голов «Мадрида»

219 голов «Атлетико»

В Кубке Короля у команд более равная статистика:

18 побед «Мадрида»

14 ничьих

11 побед «Атлетико»

60 голов «Мадрида»

46 голов «Атлетико»

В Лиге чемпионов «сливочные» и «красно-белые» противостояли друг другу всего девять раз, но зато дважды в финале турнира – оба раза победителем остался «Реал Мадрид»:

5 побед «Мадрида»

2 ничьи

2 победы «Атлетико»

14 голов «Мадрида»

7 голов «Атлетико»