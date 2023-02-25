Готовимся к мадридскому дерби и смотрим статистику команд: пока перевес сил на стороне «Реала»
Сегодня вечером на «Сантьяго Бернабеу» состоится очередное мадридское дерби. «Реалу» нужно сократить отставание от «Барселоны» в Ла Лиге, а «Атлетико» подняться на третью строчку. Для команд эта дуэль станет 294!
Последний раз они встречались не так давно – в полуфинале Кубка Короля, тогда победа осталась за подопечными Карло Анчелотти (3:1).
За всю историю противостояния, за 293 матча перевес сил на стороне «Реала»: у сливочных 152 победы, у «красно-белых» 72, в 69 случаях матчи заканчивались ничьей.
В Ла Лиге команды встречались 171 раз:
91 победа у «Мадрида»
40 ничьих
40 побед «Атлетико»
297 голов «Мадрида»
219 голов «Атлетико»
В Кубке Короля у команд более равная статистика:
18 побед «Мадрида»
14 ничьих
11 побед «Атлетико»
60 голов «Мадрида»
46 голов «Атлетико»
В Лиге чемпионов «сливочные» и «красно-белые» противостояли друг другу всего девять раз, но зато дважды в финале турнира – оба раза победителем остался «Реал Мадрид»:
5 побед «Мадрида»
2 ничьи
2 победы «Атлетико»
14 голов «Мадрида»
7 голов «Атлетико»
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