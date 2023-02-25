7 комментариев

В понедельник состоится церемония вручения наград ФИФА The Best, но игроки и тренер «Мадрида» вряд ли на ней появятся, сообщает Relevo.

У представителей Королевского клуба мало шансов выиграть главные призы. Ожидается, что Лионель Месси обойдет Карима Бензема с Килианом Мбаппе и будет признан лучшим футболистом года. Тибо Куртуа и Карло Анчелотти претендуют на звание Лучшего вратаря и Лучшего тренера, но и у них есть серьезные конкуренты: голкиперы сборной Марокко Яссин Буну и Аргентины Эмилиано Мартинес и тренеры Хосеп Гвардиола («МанСити») и Лионель Скалони (Аргентина).

Кроме этого, у «Мадрида» очень плотный календарь – клуб не хочет беспокоить игроков и отправлять их на светское мероприятие перед важнейшим матчем с «Барселоной» в полуфинале Кубка Короля, который запланирован на 2 марта.

В любом случае, окончательное решение будет принято после мадридского дерби, хотя, скорее всего, клуб просто направит на церемонию Эмилио Бутрагеньо в качестве официального представителя.