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У «Реала» есть две причины проигнорировать вручение премий The Best ФИФА

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В понедельник состоится церемония вручения наград ФИФА The Best, но игроки и тренер «Мадрида» вряд ли на ней появятся, сообщает Relevo.

У представителей Королевского клуба мало шансов выиграть главные призы. Ожидается, что Лионель Месси обойдет Карима Бензема с Килианом Мбаппе и будет признан лучшим футболистом года. Тибо Куртуа и Карло Анчелотти претендуют на звание Лучшего вратаря и Лучшего тренера, но и у них есть серьезные конкуренты: голкиперы сборной Марокко Яссин Буну и Аргентины Эмилиано Мартинес и тренеры Хосеп Гвардиола («МанСити») и Лионель Скалони (Аргентина).

Кроме этого, у «Мадрида» очень плотный календарь – клуб не хочет беспокоить игроков и отправлять их на светское мероприятие перед важнейшим матчем с «Барселоной» в полуфинале Кубка Короля, который запланирован на 2 марта.

В любом случае, окончательное решение будет принято после мадридского дерби, хотя, скорее всего, клуб просто направит на церемонию Эмилио Бутрагеньо в качестве официального представителя.

7 комментариев

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Азат Ердынбеков
Ответ Fox_Mulder_12
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Он несёт людям счастье
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Карл-Хайнц Кёрбель
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Факты
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Fox_Mulder_12
Ответ Wild91688
Вот что означает пиар,лучший футболист года месси,как так,кроме ЧМ которые судьи подарили ему,он ничем не запомнился и тем более провалился по всем фронтам в первой половине года,6 голов в 5-ой лиге,провал в ЛЧ,не забитый пенальти Реалу,после чего ПСЖ вылетел,давать приз за несколько игр это не справедливо,я всегда говорил что месси пиар продукт ФИФА и Уефа
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Wild91688
Вот что означает пиар,лучший футболист года месси,как так,кроме ЧМ которые судьи подарили ему,он ничем не запомнился и тем более провалился по всем фронтам в первой половине года,6 голов в 5-ой лиге,провал в ЛЧ,не забитый пенальти Реалу,после чего ПСЖ вылетел,давать приз за несколько игр это не справедливо,я всегда говорил что месси пиар продукт ФИФА и Уефа
+11
-7
+4
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Иван Куянец
Лучший вратарь куртуа,тренер Скалони или Анчелотти и Футболист года Месси
+6
-6
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Иван Куянец
Ответ Игорь Климов
Лео Месси заслуженно будет признан лучшим футболистом года.
Бензема
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Игорь Климов
Лео Месси заслуженно будет признан лучшим футболистом года.
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