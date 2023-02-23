«Мне нужно сделать только одно»: Анчелотти смело заявляет о своем будущем
Карло Анчелотти спросили, останется ли он в «Реале» в следующем сезоне.
"Я так думаю, да. Мне не нужно продлевать контракт. Я достаточно спокоен. Мне нужно сделать только одно - выиграть матчи", - сказал тренер.
Контракт Анчелотти с «Мадридом» действует до 2024 года, но его будущее на «Сантьяго Бернабеу» вовсе не гарантировано.
Поступали сообщения о том, что клуб сомневается в тренере и может заменить его, если команда закончит сезон без крупного титула.
Кроме того, есть и сборная Бразилии, которая активно пытается убедить Карлетто занять вакантное место.
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