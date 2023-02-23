Карло Анчелотти спросили, останется ли он в «Реале» в следующем сезоне.

"Я так думаю, да. Мне не нужно продлевать контракт. Я достаточно спокоен. Мне нужно сделать только одно - выиграть матчи", - сказал тренер.

Контракт Анчелотти с «Мадридом» действует до 2024 года, но его будущее на «Сантьяго Бернабеу» вовсе не гарантировано.

Поступали сообщения о том, что клуб сомневается в тренере и может заменить его, если команда закончит сезон без крупного титула.