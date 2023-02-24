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Марсело вернулся во «Флуминенсе». Бразилец – воспитанник клуба, оттуда он перешел в «Реал» в 2007-м

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Всего через неделю после расторжения контракта с «Олимпиакосом» Марсело нашел себе новую команду. 

Левый защитник подписал контракт со своим родным клубом «Флуминенсе» до декабря 2024 года.

«Пришло время вернуться», – говорится в заявлении бразильского клуба в твиттере.

Именно из «Флуминенсе» Марсело перешел в «Реал» в 2007 году, вырос в их академии. Он провел 30 матчей за команду Рио-де-Жанейро, прежде чем переехать в Европу.

2 комментария

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Stepashkin Nickita
Кто-то достойно завершает карьеру в родном клубе, а кто-то - Дани Алвес.
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Коэн Варвар
Удачи попылить немного напоследок в своё удовольствие
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