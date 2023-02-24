Всего через неделю после расторжения контракта с «Олимпиакосом» Марсело нашел себе новую команду.

Левый защитник подписал контракт со своим родным клубом «Флуминенсе» до декабря 2024 года.

«Пришло время вернуться», – говорится в заявлении бразильского клуба в твиттере.